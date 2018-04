RB Leipzig kassierte gegen Leverkusen 1:4-Heimniederlage

Sabitzer-Tor war für Hasenhüttl-Club zu wenig – Comeback von Ilsanker – Baumgartlinger spielte bei Siegern durch

Leipzig – RB Leipzig hat im Kampf um eine neuerliche Teilnahme an der Fußball-Champions-League einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl kassierte am Montag trotz eines Treffers von Marcel Sabitzer gegen Bayer Leverkusen eine 1:4-Heimniederlage und rutschte damit an die sechste Stelle ab.

Auf den nun von Leverkusen gehaltenen vierten Platz, der noch für ein "Königsklasse"-Ticket reicht, fehlen den Leipzigern fünf Runden vor Schluss zwei Punkte. Sabitzer brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern – sein drittes Liga-Saisontor und erstes seit fast einem halben Jahr – in Führung. Dann aber schlug die Werkself zurück: Kai Havertz (45.), Julian Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69.) sorgten für einen überraschend klaren Bayer-Sieg.

Baumgartlinger über komplette Distanz im Einsatz

Sabitzer spielte durch, sein Club- und Nationalteamkollege Stefan Ilsanker wurde in der 76. Minute eingewechselt und gab damit sein Comeback nach mehrwöchiger Pause wegen einer Knieblessur. Konrad Laimer fehlte aufgrund einer Muskelverletzung. Bei den Siegern war Julian Baumgartlinger über die komplette Distanz im Einsatz.