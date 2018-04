Thiem kehrt in Monte Carlo aus Verletzungspause zurück

Weltranglisten-Siebenter seit zehn Tagen schmerzfrei

Wien – Dominic Thiem kehrt beim am Sonntag beginnenden Masters-1000-Turnier von Monte Carlo nach fünfwöchiger Verletzungspause auf die ATP-Tour zurück.

Der 24-Jährige hatte sich am 12. März in der dritten Runde des Masters-1000-Turniers von Indian Wells gegen Pablo Cuevas aus Uruguay eine Stauchung und Knochenmarksödeme im rechten Knöchel zugezogen, nun fühlt sich der Weltranglistensiebente rechtzeitig zum Beginn der europäischen Sandplatzsaison wieder bereit.

Trainer Günter Bresnik warnte vor überzogenen Erwartungen: "Zuerst muss Dominic ein Match spielen, erst dann kann man sagen, ob die Verletzung überstanden ist." Immerhin: "Er ist jetzt zehn Tage wieder komplett schmerzfrei."

Den 3:1-Sieg von Österreichs Daviscup-Team in Russland hat Bresnik registriert, eine Teilnahme Thiems im Teambewerb noch heuer wird damit wieder zum Thema. Mitte September geht es im Playoff um den Aufstieg in die Weltgruppen-Teilnahme. Die Auslosung erfolgt am Dienstag (11.00 Uhr MESZ) in London. Unabhängig von Gegner, Heimrecht und Belag bleibt Bresnik bei seiner Einstellung: "Ich sage wie immer zwei Wochen davor, ob Dominic spielt." (APA, red, 9.4. 2018)