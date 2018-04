Sporting Lissabon: Bestbesetzung statt Suspendierung

Präsident kündigte Kahlschlag an, dann trat doch die gewohnte Formation an

Lissabon – Nach der 0:2-Niederlage in der Europa League bei Atletico Madrid herrschte beim früheren portugiesischen Fußball-Meister Sporting Lissabon Chaos. In einem mittlerweile wieder gelöschten Facebook-Posting vom Freitagabend teilte Präsident Bruno de Carvalho mit, 19 Spieler des Teams zu suspendieren. Die Ankündigung erwies sich aber als heiße Luft: Das Heimspiel gegen Pacos Ferreira gewann Sporting am späten Sonntagabend in gewohnter Besetzung 2:0.

Vorausgegangen war der Ärger des Präsidenten über die seiner Meinung nach schwache Leistung seiner Mannschaft bei der Niederlage am Donnerstagabend in Madrid, die er anschließend auf seinem Facebook-Account kritisierte. "Solche schlimmen Fehler von international erfahrenen Spielern zu sehen, vergrößert unser Leiden", schrieb er dort.

Die Mannschaft reagierte daraufhin ebenfalls mit einem öffentlichen Statement. "Im Namen des Teams drücken wir unsere Abscheu gegenüber den öffentlichen Aussagen unseres Präsidenten nach dem gestrigen Spiel aus, in dem wir nicht das gewünschte Resultat erreicht haben", hieß es in der Erklärung, die 19 Spielern auf ihren Kanälen in den sozialen Medien veröffentlichten. Eben diese Spieler, darunter Stars wie Torwart Rui Patricio, Kapitän William Carvalho und Fabio Coentrao, soll der Präsident in der Folge suspendiert haben.

Ohne sie hätten Trainer Jorge Jesus gegen Pacos Ferreira am Sonntagabend nur noch sechs Profis aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung gestanden. Der niederländische Teamstürmer Bas Dost, der keinen offiziellen Facebook- oder Instagram-Account besitzt und am Sonntag zum 1:0 traf, wäre der einzige verbliebene Stammspieler gewesen.

Nach Informationen der Zeitung A Bola steht Trainer Jesus hinter seinen Spielern. Der 63-Jährige habe keine Absicht gehabt, gegen Pacos mit einem B-Team anzutreten. Wäre dies dennoch der Fall gewiesen, hätte er in Betracht gezogen, bei der Vereinsführung um seine sofortige Entlassung zu bitten.

In der vergangenen Woche hatte bereits der Präsident des griechischen Rekordmeisters Olympiakos Piräus zu einer ähnlich drastischen Maßnahme gegriffen. Evangelos Marinakis hatte die Mannschaft wegen mangelnden Erfolgs bis zum Ende der Saison beurlaubt und eine Strafe von 400.000 Euro verhängt. (sid, 9.4. 2018)