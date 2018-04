Torres wird Atletico Madrid verlassen

Vertrag des Stürmers läuft am Saisonende aus

Madrid – Fernando Torres wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Atletico Madrid nicht verlängern.

Seit 2015 spielt der ehemalige Welt- und Europameister wieder bei den "Colchoneros", wo der mittlerweile 34-jährige Stürmer im Jahr 2001 auch seine Profilaufbahn begonnen hat. Weitere Stationen in der so erfolgreichen Laufbahn des 110-maligen Nationalspielers waren der FC Liverpool, der FC Chelsea in London sowie der AC Mailand.

Wohin es ihn nun zieht, wollte Torres noch nicht sagen. Ausgeschlossen scheint ein Wechsel innerhalb Spaniens, spekuliert wird über ein Engagement in den USA. (red, 9.4. 2018)