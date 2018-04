Alaba zurück im Training und fit für Sevilla

Österreicher hat Rückenverletzung überstanden und steht den Bayern für das Rückspiel gegen die Spanier am Mittwoch zur Verfügung

München – Bayern München kann in den entscheidenden Saisonwochen wieder mit David Alaba planen. Der Linksverteidiger (25) nahm am Montag nach überstandenen Rückenproblemen wieder am Mannschaftstraining teil.

Alaba hatte wegen der Blessur in der vergangenen Woche das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (2:1) und das Bundesliga-Duell beim FC Augsburg (4:1) verpasst. Am Mittwoch (20.45 Uhr/ORF, ZDF und Sky) steht das Rückspiel gegen die Andalusier an.

Arturo Vidal fehlte bei der Einheit am Montag wegen seiner Kapselreizung im Knie ebenso wie Kingsley Coman (Reha nach Syndesmosebandriss). Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Rafinha und Arjen Robben bekamen von Trainer Jupp Heynckes einen freien Tag. Sandro Wagner absolvierte im Leistungszentrum ein individuelles Programm, und Manuel Neuer arbeitete erneut auf dem Nebenplatz im individuellen Aufbautraining.

Die Marschroute des alten und neuen deutschen Meisters ist klar. "Wir wollen weitermachen, wir wollen in den ausstehenden Wettbewerben ganz weit kommen. Der Hunger ist sehr groß. Wir haben noch ein bisschen was vor", sagte Kapitän Thomas Müller bestimmt und ergänzte: "Wir haben schon das Gefühl, dass da was drin ist."

Sevilla ohne Kjaer

Sevilla muss in München auf Simon Kjaer verzichten. Der dänische Nationalspieler hat sich beim 0:4 der Andalusier bei Celta Vigo eine Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen. Er sei "traurig", dass er wegen der Verletzung "große Spiele" verpasse, sagte der 29-jährige Verteidiger. Auch sein Einsatz im spanischen Pokalfinale am 21. April gegen den FC Barcelona ist gefährdet.

Noch nicht gesichert ist zudem der Einsatz von Joaquin Correa. Der Flügelspieler klagte nach dem Aufwärmen in Vigo über muskuläre Probleme und wurde kurzfristig aus der Anfangsformation gestrichen. Wieder dabei nach abgesessener Gelbsperre ist Mittelfeldregisseur Ever Banega. (sid, 9.4. 2018)