Wozniak, Musk, Ferrell, Cher: US-Prominente nicht mehr auf Facebook

Apple-Mitgründer: Nutzer sehen nichts von dem Geld, das der IT-Riese mit ihren Daten macht

Wegen des Datenskandals legen US-Prominente reihenweise ihre Facebook-Accounts still. Nach Tesla-Chef Elon Musk, Schauspieler Will Ferrell und Sängerin Cher hat am Montag auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak dem IT-Riesen den Rücken gekehrt. Facebook mache seine Gewinne mit den Daten der Mitglieder, aber diese sehen nichts von dem Geld, schrieb Wozniak (67) in einem E-Mail an die Zeitung "USA Today".

Erstaunt über Werbeumfang

Er selbst sei bei Durchsicht seiner eigenen Datenschutz-Einstellungen erstaunt darüber gewesen, wie viele Anzeigenkategorien und Werbetreibende er einzeln aus der Liste streichen musste. Wozniak entschied zugleich, seinen Facebook-Account lediglich zu deaktivieren, aber nicht komplett zu löschen – auch damit sich niemand anders den Profilnamen "stevewoz" sichern könne. Diese Abkürzung nutzt Wozniak auch bei Twitter.

Unterdessen war bei Facebook am Montag weiterhin ein vom Online-Netzwerk verifiziertes Profil unter dem Namen "SteveWozniak" aktiv, das allerdings nur zwei Beiträge aufwies. Wozniak hatte vor gut 40 Jahren Apple gemeinsam mit Steve Jobs gegründet. Er ist schon lange nicht mehr bei dem Unternehmen involviert und reist unter anderem für Auftritte bei Konferenzen um die Welt. (APA, 09.04.2018)