WIFI-SPRACHMANIA 2018

Herausragendste Sprachentalente Österreichs gekürt

Am 6. April 2018 war es wieder so weit: Die WIFI-SPRACHMANIA, der größte Fremdsprachenwettbewerb für AHS-Schülerinnen und -Schüler, ging in der Wirtschaftskammer Österreich ins spannende Finale. Die 42 Finalistinnen und Finalisten stellten vor einer Fachjury ihr Können im Dialog mit bekannten Native Speakern unter Beweis.

"Fremdsprachenkenntnisse sind heute das Um und Auf im Geschäftsleben, da sich die Wirtschaft sowohl in Europa als auch weltweit immer stärker vernetzt. Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft verstärkt dies natürlich. Für viele Unternehmen sind Sprachen ein Wettbewerbs faktor und letztendlich erhöhen Fremdsprachenkenntnisse die "Employability", also die Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt. Daher ist es ausgesprochen wichtig, vorhandene Fremdsprachentalente bereits frühzeitig zu fördern. Wenn ich die herausragenden Leistungen bei der WIFI-SPRACHMANIA sehe, sind wir auf einem sehr guten Weg", so Mag. Anna-Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, im Rahmen der Siegerehrung.

Mag. Markus Raml, Kurator des WIFI Österreich ergänzte: "Sprachen lernen ist ein kontinuierlicher Prozess und der Grundstein hierfür wird sicherlich in der Jugend gelegt. Die in der Schule erworbenen Sprachenskills zu erhalten und weiter auszubauen ist ganz im Sinne des lebenslangen Lernens. Die WIFIs als die Sprachschule der Wirtschaft bieten hier österreichweit eine Vielzahl Kursen für insgesamt 20 Sprachen an."

Fotos von der Sprachmania 2018

Das Sprachenangebot am WIFI