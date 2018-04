Schrödinger-Tausender nur noch im April umtauschbar

Nicht nur die 1.000-Schilling-Banknote "Erwin Schrödinger", auch die 500-Schilling-Note Otto Wagner verlieren am 20. April ihre Gültigkeit

Wien – 2017 tourt der Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) im Rahmen der Euro-Info-Tour mit einem ganz besonderen Auftrag durch alle Bundesländer. Die 500-Schilling-Banknote "Otto-Wagner" und die 1.000-Schilling-Banknote "Erwin Schrödinger" sind nur noch bis April 2018 umtauschbar.



Grundsätzlich haben Schilling-Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung ihre Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel verloren haben eine Umtauschfrist von 20 Jahren. Bei der 500-Schilling-Banknote "Otto-Wagner" und der 1.000-Schilling-Banknote "Erwin Schrödinger" läuft diese sogenannte Präklusivfrist am 20. April 2018 ab. Beide Banknoten verlieren dann ihre Gültigkeit. Alle Banknoten der letzten Schilling-Serie können zeitlich unbegrenzt umtauscht werden.

Der Anteil der beiden Banknoten am noch ausständigen Schilling-Bestand von 8,5 Milliarden ATS, ist mit 1,5 Milliarden ATS (rund 110 Mio EUR) relativ hoch.

Neben dem kostenlosen Schilling-Euro-Tausch und Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen der Euro-Banknoten, können sich die Besucherinnen und Besucher in der "Euro-Info-Straße" über die Kernaufgaben der OeNB – Preisstabilität, Finanzmarkstabilität, Bargeld und Zahlungsverkehr – informieren. Auch Handelsangestellte in den umliegenden Geschäften bekommen die Möglichkeit, direkt an ihrem Arbeitsplatz Informationen über die Sicherheitsmerkmale des Euro-Bargelds zu erhalten. (red, 9.4.2018)