US-Sanktionen gegen Russland verschrecken Investoren

Anleger fliehen nach der Verschärfung der US-Sanktionen aus Vekselberg-Firmen, Händler fürchten indirekte Auswirkungen

Zürich– Die Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland verschreckt Investoren: Die Aktien des Industriekonzerns Sulzer und weiterer Schweizer Unternehmen, an denen der russische Oligarch Viktor Vekselberg namhaft beteiligt ist, brachen am Montag ein. Das US-Finanzministerium hatte am Freitag gegen sieben Russen und zwölf ihrer Firmen Strafmaßnahmen verhängt. Im Visier der Amerikaner stehen zudem Gesellschaften, an denen die Oligarchen die Mehrheit halten. Dazu gehört auch Sulzer. Der Winterthurer Konzern vereinbarte deshalb über das Wochenende, eigene Aktien von Vekselbergs Renova zu kaufen, sodass der Anteil der Beteiligungsgesellschaft an Sulzer unter 50 Prozent fällt. Dennoch sackten die Sulzer-Aktien 16 Prozent ab.

"Viele Marktteilnehmer haben Angst, dass die drohenden Sanktionen das Geschäft der Vekselberg-Firmen negativ beeinflussen werden", sagte ein Händler. Im Zuge der Sanktionen werden die Vermögenswerte der Wirtschaftsmagnate und 17 weiterer hochrangiger Regierungsvertreter in den USA eingefroren. Gleichzeitig untersagt die Regierung Amerikanern allgemein, Geschäft mit ihnen zu machen. Einem Rechtsexperten zufolge dürften etwa die meisten westlichen Banken davor zurückscheuen, den betroffenen Firmen bei der Kapitalaufnahme zu helfen. Händler erklärten, es sei unklar, wie sich Banken und Kunden auch bei den nicht direkt mit den Sanktionen belegten Firmen verhalten würden.

Gesprächsbedarf

"Wir rechnen damit, dass es beim einen oder anderen Kunden Gesprächsbedarf geben wird", sagte ein Sulzer-Sprecher. Aber in den nächsten Tagen dürften sich die Wogen glätten, erklärte er weiter. Sulzer erwerbe fünf Millionen Aktien von Renova, deren Anteil damit von über 63 Prozent auf 48,8 Prozent sinke. Damit wolle der Konzern "Störungen von Sulzers Geschäftsaktivitäten minimieren". Sulzer erwerbe die Anteile zum volumengewichteten Durchschnittskurs im Zeitraum 9. bis 13. April. Das Geld überweisen muss das Unternehmen allerdings erst, wenn die Sanktionen gegen Vekselberg aufgehoben werden, so der Sprecher. Die Analysten von Kepler Cheuvreux beziffern den Anteil des US-Geschäfts am Sulzer-Konzernumsatz auf 20 bis 25 Prozent.

Auch die Aktien anderer Vekselberg-Firmen gehörten zu den größten Verlierern an der Schweizer Börse. Der Stahlkonzern Schmolz+Bickenbach verlor 5,5 Prozent, die Immobiliengesellschaft Züblin 3,4 Prozent und der Anlagenbauer Oerlikon 7,8 Prozent. "Aufgrund erster Analysen glauben wir, dass Oerlikon auf Basis unserer Beteiligungsverhältnisse nicht direkt von den Sanktionen betroffen ist", erklärte ein Konzernsprecher. Renova ist mit 43 Prozent an Oerlikon beteiligt.

Auch Schmolz+Bickenbach erklärte, nicht wesentlich von den US-Sanktionen betroffen zu sein – zumal Vekselberg deutlich weniger als 50 Prozent des Gesamtkapitals der Firma halte. (Reuters, 9.4.2018)