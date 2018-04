ORF-Fußball: 50.000 sahen den GAK-Sieg in der Landesliga

Der ORF zeigt in seinem Sportspartenkanal in den nächsten Wochen noch zwei weitere Partien aus den Landesligen

Wien – Die Übertragungsrechte an der Champions League hat der ORF nur mehr bis Ende dieser Saison, der Fußball stößt aber auch ein paar Etagen tiefer auf Interesse: Die erste Halbzeit der Live-Berichterstattung der Landesliga-Partie GAK gegen St.Anna/Aigen sahen am Sonntag um 11 Uhr in ORF Sport Plus immerhin durchschnittlich 49.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag laut ORF in der Zielgruppe ab 12 Jahren bei sechs Prozent, in jener von 12-49 sogar bei 21 Prozent.

Halbzeit zwei konnte im Schnitt noch 38.000 Zuseher verbuchen. Der GAK siegte im Schlagerspiel der vierthöchsten Spielklasse mit 3:0. Wie berichtet, zeigt der ORF noch weitere Spiele aus Österreichs Landesligen. Es folgen SV Salzburg – Zell/See (10. Mai) und SW Bregenz – Feldkirch (10. Juni). (red, 9.4.2018)