Telekom Austria will nach Zukäufen in Osteuropa Ausschau halten

Telekom Austria will ihre Expansion in Osteuropa vorantreibe, sagt Konzernchef Alejandro Plater

Wien – Die mehrheitlich zum mexikanischen Mobilfunkkonzern America Movil gehörende Telekom Austria will ihre Expansion in Osteuropa vorantreiben. Für Zukäufe habe man etwa eine Milliarde Euro zur Verfügung, sagte Konzernchef Alejandro Plater am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Einerseits wolle man Möglichkeiten in bereits bestehenden Märkten ausloten, andererseits sei auch der Eintritt in neue Länder denkbar. "Wir schauen in Richtung Osten", sagte Plater. Die teilstaatliche Telekom Austria ist neben dem Heimatmarkt in Slowenien, Bulgarien, Kroatien, Weißrussland, Serbien und Mazedonien tätig. (Reuters, 9.4.2018)