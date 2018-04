Neuauflage des Grazer Böllerprozesses: Angeklagte weiter befragt

Das Ersturteil wurde in einigen Fällen aufgehoben. Der Prozess um zwei Tote bei einer illegalen Böllerproduktion geht deswegen in die zweite Runde

Graz – Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag die Neuauflage des Prozesses um zwei Tote bei einer illegalen Böllerproduktion in der Oststeiermark fortgesetzt worden. Angeklagt sind fünf Männer, ihnen wird unter anderem vorsätzliche Gemeingefährdung vergeworfen. Zunächst wurden nochmals die Beschuldigten befragt.

"Wollte hören, wie das tut"

Am zweiten Prozesstag der Neuauflage – das Ersturteil wurde in einigen Fällen aufgehoben – meldete sich zunächst der Erstangeklagte zu Wort. Es handelt sich um den Auftraggeber der illegalen Böllerproduktion in Kapfenstein (Bezirk Südoststeiermark), die durch zwei Brüder erfolgte. Die beiden stellten auf ihrem Anwesen Blitzknallkörper her. Im November 2014 explodierte das Sprengmittel-Gemisch, einer der beiden Brüder sowie der Vater der beiden war sofort tot, das Gebäude wurde verwüstet. Nun bekannte sich der Auftraggeber und Erstangeklagte in vollem Umfang schuldig.

Befragt wurde auch ein Pyrotechniker, der eine "Probesprengung" veranstaltet hat. Dazu fuhr er mit neun Böllern zu je eineinhalb Kilo ins Burgenland und zündete die Sprengkörper im Gelände. "Warum?", wollte Richterin Elisabeth Juschitz wissen. "Ich wollte hören, wie das tut", war die Erklärung. Er habe vorher geschaut, ob niemand in der Nähe war, und alles für sicher befunden. "Wenn jemand im Gras liegt und schläft, den sehen sie aber nicht", warf Staatsanwalt Alexander Birringer ein. Mit dem Schlaf wäre es schnell vorbei gewesen, erfolgten die neun Explosionen doch in insgesamt zwei Sekunden.

Fünfter Angeklagter nicht mehr geständig

Der fünfte Angeklagte, der Pyrotechnik-Kurse veranstaltete, fühlte sich in keiner Weise schuldig. Er hatte zwar bei der ersten Verhandlung ein Geständnis abgelegt, aber nur deshalb, weil "ich damals die Anklage nicht ganz verstanden habe". Er gab an, nie Böller gebaut oder transportiert zu haben, höchstens einige "Probeexemplare" des Erstangeklagten. (APA, 9.4.2018)