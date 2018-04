Starke Konkurrenz für Kimetto beim Wien-Marathon

Weltrekordler bekommt sieben Läufer mit Bestzeiten unter 2:10 Stunden als Gegner

Wien – Die Konkurrenz von Weltrekordler Dennis Kimetto (2:02:57 Stunden) beim Vienna City Marathon am 22. April in Wien formiert sich. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, sind insgesamt sieben Läufer mit Bestzeiten unter 2:10 Stunden auf der Starterliste. Darunter sind die Äthiopier Dino Sefi und Abrah Milaw, sowie der Kenianer Ishmael Bushendich, der im Vorjahr in Wien Zweiter war.

"Wir versammeln einige Spitzenkönner für ein spannendes Rennen. Alle werden darauf achten, wie sich Dennis Kimetto präsentiert. Vor seinem Leistungsvermögen hat jeder Respekt. Aber mehrere Läufer im Feld wollen den Marathon ebenfalls gewinnen", sagte der für die Zusammenstellung des Elitefeldes zuständige Mark Milde. Sein Marathondebüt gibt Simon Tesfay aus Eritrea. (APA, 9.4.2018)