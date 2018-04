Japan entlässt Halilhodzic – Technischer Direktor übernimmt

Unbefriedigende Resultate sowie Führungsstil werden dem Franco-Bosnier zum Verhängnis

Tokio – Vahid Halilhodzic ist zwei Monate vor Beginn der WM als Trainer der japanischen Fußballnationalmannschaft entlassen worden. Zum Nachfolger wurde der bisherige Technische Direktor Akira Nishino berufen, wie der Japanische Fußball-Verband (JFA) am Montag bekannt gab. Zur Trennung von Halilhodzic sollen zuletzt unbefriedigende Resultate sowie der Führungsstil des Franco-Bosniers geführt haben.

Der 65-Jährige hatte Japan 2015 übernommen und schaffte die Qualifikation für die WM in Russland. In den vergangenen WM-Testspielen überzeugte das Team aber nicht. Gegen Mali, das nicht für die WM qualifiziert ist, zitterte sich Japan zuletzt erst in der Nachspielzeit zu einem 1:1, gegen die Ukraine unterlag die Mannschaft 1:2. Am Wochenende habe der Verband Halilhodzic über die Trennung informiert, hieß es.

Bei der WM in Russland treffen die Asiaten in der Gruppenphase auf Polen, Senegal und Kolumbien. (APA/dpa, 9.4.2018)