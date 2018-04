Sammlung Grünbaum: New Yorker Gericht spricht Schiele-Werke Erben zu

Gericht sieht "Frau mit schwarzer Schürze" und "Frau, das Gesicht verbergend" als Raubkunst – Anwalt kritisiert österreichische Provenienzforschung

New York/Wien – Im Herbst 2015 hatte der Londoner Kunsthändler Richard Nagy bei einer Kunstmesse in New York zwei Werke von Egon Schiele angeboten, die einst in der Sammlung des im KZ Dachau umgekommenen Kabarettisten Fritz Grünbaum beheimatet waren. Eine Gruppe rund um dessen Erben erwirkte eine einstweilige Verfügung: Die Aquarelle "Frau mit schwarzer Schürze" und "Frau, das Gesicht verbergend" mussten bis zur Klärung der Causa in New York verbleiben.

Am Donnerstag vergangener Woche fiel das Urteil: Die beiden Werke müssen an die Erben zurückgegeben werden.

Sie stammen aus jenem Konvolut, das nach dem Krieg von Mathilde Lukacs, der Schwägerin Grünbaums, an die Berner Galerie Klipstein & Kornfeld verkauft wurde und in dem sich auch das in den 1990er-Jahren ebenfalls in New York beschlagnahmte Werk "Tote Stadt III" befand, das schließlich wieder ins Wiener Leopold-Museum zurückkehrte.

Restitutionsbeirat war gegen Rückgabe

Österreichische Provenienzforscher hatten den Fall akribisch beforscht. Demnach konnte kein Hinweis für den Tatbestand einer Entziehung im Zeitraum 1938 bis 1945 gefunden werden. Sowohl das vom Ministerium für den Bestand der Leopold-Museum Privatstiftung eingesetzte Gremium als auch der für die Albertina zuständige Restitutionsbeirat sprachen sich 2010 und 2015 deshalb gegen eine Rückgabe aus.

"Dies ist ein wichtiger Sieg in dem wahrscheinlich wichtigsten Kunstfall des späten 20. Jahrhunderts", erklärte Erben-Rechtsanwalt Raymond Dowd am Montag in einer Aussendung. Dabei erneuerte er seine bereits zuvor geäußerte Kritik an der österreichischen Provenienzforschung: "Bis heute weigert sich der österreichische Staat, den Anträgen auf Restitution der jedenfalls zehn Werke aus der Sammlung Grünbaum, unter anderem 'Tote Stadt III' (Leopold-Museum) und 'Sitzender weiblicher Rückenakt mit rotem Rock' (Albertina), stattzugeben."

Berufung angekündigt

Der österreichische Erbenvertreter Herbert Gruber äußerte sich ebenfalls kritisch: Es sei traurig, "dass nunmehr 80 Jahre nach dem Anschluss die Republik Österreich noch immer von Raubkunst aus der Sammlung Fritz Grünbaum profitiert". Die Erben nach Grünbaum würden die Aushändigung der geraubten Kunstwerke beanspruchen.

Der Galerist Richard Nagy schrieb im Jahr 2015 der APA: "Es gibt keinen Beweis, dass Fritz Grünbaum eines der beiden beanstandeten Werke besessen hat." Keine der beiden Arbeiten finde sich auf Inventarlisten von Grünbaums Kunstsammlung. Beide Werke seien sowohl 1978 als auch 2004 ohne jegliche erhobene Besitzansprüche öffentlich versteigert worden. Laut "New York Times" will Nagy gegen die nun getroffene Entscheidung in Berufung gehen. (red, 9.4.2018)