Ärzte warnen vor Kahlschlag in der Unfallchirurgie

Die AUVA-Einsparungen gingen zulasten der Steuerzahler, sagt Kammerpräsident Szekeres. Für die Liste Pilz ist die Diskussion "unverantwortlich"

Wien – Vor den Einsparungsplänen der Regierung bei der Unfallversicherung (AUVA) warnten am Montag die Spitze der Ärztekammer und mehrere Unfallchirurgen. "Ein Kahlschlag in der unfallchirurgischen Versorgung droht", lautete die Überschrift einer bei der Pressekonferenz verteilten Unterlage. Dazu stellte Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer, klar: Bei Einsparungen beziehungsweise Leistungsreduktionen der AUVA würden "am Ende des Tages" wohl die Steuerzahler über die Sozialversicherungsbeiträge zur Kasse gebeten – es sei denn, der Bund oder die Länder würden das ausgleichen.

Denn wenn man – zugunsten der Arbeitgeber – der AUVA Einsparungen in der Höhe von einer halben Milliarde Euro verordne, entspreche das fast 40 Prozent des Gesamtbudgets der Unfallversicherung, das 1,4 Milliarden Euro ausmacht, rechnete Szekeres vor.

Nullsummenspiel

Ähnlich dazu Christian Fialka, Präsident der Gesellschaft für Unfallchirurgie: Was es heute an unfallchirurgischem Angebot im Land gebe, sei eine Notwendigkeit – und sämtliche Szenarien, etwa die AUVA nur noch die reinen Arbeitsunfälle übernehmen zu lassen und sie damit von 330.000 der jährlich 370.000 Fälle zu entlasten, führten letztendlich zu einem Nullsummenspiel, da ja dann andere dafür einspringen müssten.

Seine Kollegin Karin Gstaltner verwies auf die Fachkompetenz bei der Behandlung schwerster Verletzungen in der AUVA und führte dazu aus, wie die spätere Rehabilitation damit verschränkt sei: "Die Sorge ist: Wer wird in dieser Qualifikation die Patienten übernehmen?" Dass auch die Kompetenz in der Ausbildung von Unfallchirurgen wegbrechen könnte, thematisierte Fachgruppenobmann Richard Maier.

Immerhin zeigte sich Szekeres über die jüngste Zusicherung von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) erleichtert, dass keines der Unfallspitäler zugesperrt werden solle, aber: "Es fehlt die Information, wie es mit den Einrichtungen weitergehen soll. Jetzt als Regierung eine Einrichtung dafür zu strafen, dass sie die Leistung erbringt, zu der sie gesetzlich verpflichtet ist, wirkt ziemlich seltsam."

Liste Pilz: AUVA-Diskussion "unverantwortlich"



Die türkis-blauen Überlegungen zur Zukunft der AUVA laufen auch für die Liste Pilz in einer "unverantwortlichen" Form ab. "Diese Art von Diskussion muss Angst bei Patienten und Mitarbeitern auslösen", kritisierte Klubobmann Peter Kolba am Montag. Er plädiert dafür, den Fokus auf Dienstleistungen und Strukturen der Versicherung zu richten.

Die Drohung von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) mit einer "Zerschlagung" der AUVA führe zu einer Emotionalisierung der Agenda. Patienten befürchteten vor allem eine Schließung der Unfallkrankenhäuser, die allesamt gut funktionierten. Kolba vermutet dahinter ein Machtspiel zwischen den SPÖ- und ÖVP-dominierten Sozialpartnern sowie Lobbying für private Träger.

Gegen Zerschlagung

Die Liste Pilz sei definitiv gegen eine Zerschlagung der AUVA, stellte Kolba klar – allerdings müsse etwa die problematische Doppelrolle bei Unfallrenten diskutiert werden. Unterstützung holte sich Kolba von dem Autor Franz Fluch ("Schwarzbuch Versicherungen"), der etwa "Seilschaften" mit Richtern bei Gutachten sieht. Kolba fordert deswegen eine unabhängige Geschäftsführung und Selbstverwaltung durch die Versicherten.

Parallel dazu will die Liste Pilz eine Petition von Unfallopfern wiederbeleben, die 2015 im Nationalrat eingebracht und "still entsorgt" worden sei. Im Proponentenkomitee war damals auch die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss, nun Abgeordnete der Neos.

Ärztekammerpräsident Szekeres verwies wiederum auf eine aktuelle Petition, die sich gegen eine Zerschlagung der AUVA wendet – und die übers Wochenende bereits über 51.000 Unterstützer hinter sich versammelt hat. (Nina Weißensteiner, APA, 9.4.2018)