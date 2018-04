Grabners Devils treffen im Playoff auf Tampa Bay

Tampa durch Boston-Niederlage Sieger der Eastern Conference

Boston/Wien – Nun kennen auch Michael Grabner und seine New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) ihren Playoff-Gegner: Die Devils treffen am Donnerstagabend in der ersten Runde der Postseason auswärts auf Tampa Bay Lightning. Der Sieger wird im Best-of-seven-Modus ermittelt.

Tampa Bay wurde durch die 2:4-Heimniederlage der Boston Bruins gegen die Florida Panthers im abschließenden Grunddurchgangsmatch am Sonntagabend Sieger der Atlantic Division und Eastern Conference. Die Devils sind als Achter der Eastern Conference gerade noch in die Playoffs gerutscht und sind dort gegen das Team aus Florida Außenseiter. (APA, 9.4.2018)