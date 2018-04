Föhnwind entfachte Waldbrand in Vorarlberg

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach vier Stunden löschen – auch Hubschrauber kamen zum Einsatz

Schruns – Starker Föhnwind hat am Sonntag im Gemeindegebiet von Schruns (Montafon) in steilem, felsdurchsetztem Gelände einen Waldbrand entfacht. In dem 1.400 Quadratmeter großen Gebiet entwickelten sich aus einem zunächst harmlosen Glimmbrand an mehreren Stellen Feuer. Der Feuerwehreinsatz gestaltete sich sehr schwierig, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Nach vier Stunden waren die Flammen gelöscht.

Ein Wanderer meldete zu Mittag den Glimmbrand, der die Feuerwehr vor keine Probleme stellte. Die Feuerwehrleute bemerkten aber an weiteren Stellen aufsteigenden Rauch, der rasch zunahm. Sie forderten Unterstützung von umliegenden Feuerwehren und der Bergrettung an. Letztlich standen 120 Personen im Einsatz, die die Flammen vom Boden aus und aus der Luft bekämpften. Die Brandursache blieb unbekannt, Menschen waren durch die Feuer nicht in Gefahr. (APA, 9.4.2018)