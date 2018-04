Youtube Kids: Google will auf Menschen statt Algorithmen setzen

Video-Playlisten sollen künftig manuell zusammengestellt werden

Seit Jahren setzt Googles Videoplattform Youtube auf Algorithmen, um seinen Nutzern Videos vorzuschlagen, die ihnen ebenfalls gefallen könnten. Dass dabei manchmal ziemlich zweifelhafte Inhalte ausgegraben werden, dürften regelmäßige Youtube-User schon das eine oder andere Mal bemerkt haben.



Problematische Inhalte für Kinder

In die Kritik kam Google in den letzten Monaten aber vor allem, da diese Vorschläge automatisch nach dem zuerst ausgewählten Video abgespielt werden, und hier auch Kindern nicht für ihre Altersgruppe passende Inhalte zu sehen bekamen. Nun will Google dieses Problem offenbar beseitigen – und verabschiedet sich dabei von der Idee, dass alles über smarte Algorithmen geregelt werden kann.

Google arbeite derzeit an einer neuen Version von Youtube Kids, bei der nur mehr Inhalte angezeigt werden, die vom Youtube-Team handverlesen ausgewählt wurden. Das Unternehmen greift also lieber zu Menschen statt Algorithmen, um eine wirklich kindersichere Umgebung zu garantieren, berichtet Buzzfeed.

Vorgeschichte

Youtube hat in den letzten Monaten einige Anstrengungen unternommen, um die Problematik auf technischer Ebene zu bekämpfen. So habe man hundertausende Videos und Kommentare entfernt, die gezielt Kindernauszunutzen versucht haben, versichert Google. Zudem wurden Richtlinien für die Erstellung kindergerechter Inhalte veröffentlicht.

Dass man mit all diesen Maßnahmen das Problem nicht zur Gänze in den Griff bekommen hat, scheint sich nun aber angesichts der kommenden Neuerungen für Youtube Kids auch der Softwarehersteller einzugestehen. (apo, 9.4.2018)