Red Bull/Beta Film: Hartmann entwickelt TV-Serienprojekt "The Net" über Fußball

Ex-Burgtheaterdirektor will in fünf Staffeln mit je acht Folgen das Phänomen Fußball beleuchten – Red Bull und Beta Film gründeten dafür Joint Venture

Salzburg/Wien – DER STANDARD berichtete bereits Ende 2017 von diesem Joint Venture und dem geplanten globalen Mehrteiler von Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann. Softdrinkriese Red Bull und Jan Mojtos Beta Film haben dafür damals die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bei den österreichischen Kartellwächtern angemeldet, im Jänner wurde das Joint Venture von Wettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt formell abgenickt. Jetzt wurde das geplante Hartmann-Projekt in Cannes näher vorgestellt.

Demnach geht es in dem groß angelegten Serienprojekt "The Net" um das Thema Fußball. Matthias Hartmann will sich gemeinsam mit dem Dramaturgen Plinio Bachmann in fünf Staffeln mit jeweils acht Folgen dem Phänomen von allen seinen Seiten widmen. Dabei soll es nicht nur um Luxus, Glamour, Lifestyle sondern auch um organisiertes Verbrechen, Drogen, Spielmanipulation Geldwäsche und sogar Mord gehen.

Jede der fünf Staffeln soll mit lokalen Partner entwickelt und in den jeweiligen Ländern produziert werden. Die Staffeln könnten auch für sich stehen und einzeln funktionieren. In jeder Staffel steht ein Hauptcharakter im Vordergrund, je nach Perspektive Held oder Bösewicht. Die Dreharbeiten sollen 2019/2020 beginnen, derzeit würden aber schon Verhandlungen mit Produzenten und Sendern geführt.

Matthias Hartmann war von 2009 bis 2014 Burgtheaterdirektor in Wien und vorübergehend Programmdirektor des Red-Bull-Senders Servus TV. 2016 verfilmte Hartmann theatralisch für Servus Schillers Räuber. (red, 9.4.2017)