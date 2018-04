Amokfahrer von Münster hinterließ langen Brief, hatte keinen Waffenschein

Der 48-jährige Industriedesigner hat laut Medienberichten eine Art Lebensbeichte und einen Brief verschickt

Münster – Die Ermittler dürften bei der Suche nach einem Motiv für die Amokfahrt von Münster entscheidende Details gefunden haben. Nach Informationen von SZ, WDR und NDR verschickte Jens R. einen fünfseitigen Brief an Bekannte – und zwar bereits am 29. März. In dem umfangreichen Schreiben gehe es vor allem darum, was in seinem Leben schiefgelaufen ist und dass viele Menschen daran schuld hätten. Außerdem fanden die Ermittler ältere Schreiben, die als eine Art Lebensbeichte bzw. Lebensbeschreibung eingeschätzt werden.

Erfolgreich mit einer Lampe

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zitierte am Montag unter Berufung auf die von Ermittlern aus den Dokumenten. Demnach hatte der Industriedesigner eine Lampe entworfen, die sich zeitweise sehr gut verkaufte. Später ließ der Erfolg aber nach.

Laut dem Bericht verdiente der 48-Jährige zwischenzeitlich viel Geld, besaß fünf Autos und mehrere Wohnungen. Als sich seine Lage verschlechterte, gab er unter anderem seinem Vater die Schuld, überwarf sich mit Freunden und machte Ärzte für angeblich falsche Behandlungen verantwortlich.

Der Mann war am Samstagnachmittag in der Altstadt von Münster mit seinem Auto in eine Restaurantterrasse gerast. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet. Der Täter erschoss sich im Wagen. Etwa 20 Menschen – darunter auch mindestens zwei Niederländer – wurden verletzt, einige davon lebensgefährlich.

Obwohl der berufliche Niedergang den Mann schwer belastet haben dürfte, betonen Experten allerdings, dass jeder Suizid auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen ist.

1.600 beim Gedenkgottesdienst

Wie berichtet war der Mann den Behörden bekannt. 2015 und 2016 habe es in Münster vier und bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg ein Verfahren gegen ihn gegeben, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Elke Adomeit, am Sonntag. Es sei dabei um eine Bedrohung, eine Sachbeschädigung, eine Unfallflucht sowie um einen Betrug gegangen. Laut der Oberstaatsanwältin wurden aber alle Verfahren eingestellt.

Rund 1.600 Menschen haben am Sonntagabend im Münsteraner Paulusdom an einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlages vom Samstag teilgenommen.

Kein Waffenschein

Am Montag wurde unterdessen bekannt, dass der Amokfahrer keinen Waffenschein besaß. "Es war keine ordnungsgemäß erworbene Waffe", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Sender WDR 5. Im Campingbus wurden auch eine Schreckschusspistole und rund ein Dutzend sogenannter Polenböller gefunden. Weitere Polenböller sowie eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole vom Typ AK47 entdeckte die Polizei in Münster.

Die Amokfahrt hat in Deutschland auch eine Diskussion über den Nutzen zusätzlicher Betonsperren gegen Fahrzeugattacken ausgelöst. Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor begrüßte in der "Bild"-Zeitung vom Montag entsprechende Vorschläge des deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU). Seehofer hatte gesagt, dass Poller in Münster hätten helfen können. Die Behörden müssten die Aufstellung von Pollern "überall prüfen und wenn möglich verbessern". Jedoch seien Poller kein Allheilmittel, "weil sie dann auch Rettungskräfte behindern".

Kritik an "voreiligen Schlüssen"

Die Betroffenen brauchen nach Ansicht von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles weiterhin Beistand. Nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz habe es dazu von Opfern und Angehörigen viel Kritik gegeben habe. "Das sollte sich jetzt einfach besser darstellen", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Nahles kritisierte, dass über Twitter unter anderem aus den Reihen der AfD sehr schnell Bezüge zu islamistischem Terror gezogen wurden, als noch keine Hintergründe der Tat und des Fahrers bekannt waren. "Ich bin schon erschrocken, wenn man zu voreiligen Schlüssen kommt, die nichts mit der Realität zu tun haben, aber sehr wohl mit dem eigenen Weltbild."

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) rief zu Besonnenheit auf. "Es ist gut, wenn die Menschen sich nicht einschüchtern lassen", sagte Reul der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er unterstrich, dass der Täter Jens R. offenbar psychische Probleme hatte. "Er hat keinen islamistischen Hintergrund, bis jetzt haben wir auch keine Hinweise auf irgendeine andere politische Motivation – wir wissen, dass der Täter in den letzten Jahren psychische Probleme hatte und auch Selbstmordabsichten geäußert hat", sagte Reul. (red, APA, 9.4.2018)