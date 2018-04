FPÖ holt ehemaligen BZÖ-Sprecher ins Verkehrsministerium

News in eigener Sache: Ich werde eine servicierende und unterstützende Funktion im BMVIT einnehmen. Danke an @HCStracheFP, @vilimsky und besonders an meinen Chef @norbertghofer für das nicht selbstverständliche Vertrauen. Ich hoffe es zu rechtfertigen. https://t.co/eN0SOjqzS0