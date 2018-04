Rätseln um angeblichen US-Luftangriff auf syrische Militärbasis

Trump und Macron telefonierten nach mutmaßlichem Giftgasangriff in Duma – Sitzung des Weltsicherheitsrates zu Duma am Montag – Rebellen verlassen letzte Hochburg in Ost-Ghouta

Damaskus/Washington/Paris – Eine Militärbasis in Homs im Westen Syriens ist von Raketen angegriffen worden. Das berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana in der Nacht auf Montag. Dabei habe es mehrere Opfer gegeben, hieß es. Demnach soll es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Die Agentur berief sich auf Armeekreise, nannte aber keine konkreten Zahlen.

Die syrische Flugabwehr habe acht Raketen abgeschossen, so die Agentur weiter. Zivilisten berichteten laut dem syrischen Fernsehen von lauten Explosionsgeräuschen in der Gegend.

Unklar war zunächst, wer für den Beschuss verantwortlich war. Berichte von Sana, dass es sich um einen US-Angriff handeln könnte, bestätigte das Pentagon nicht. "Das Verteidigungsministerium führt derzeit keine Luftangriffe in Syrien aus", hieß am Sonntagabend (Ortszeit) aus Washington. "Allerdings beobachten wir die Situation weiterhin genau und unterstützen die anhaltenden diplomatischen Bemühungen, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Chemiewaffen in Syrien und anderswo einsetzen", sagte ein Sprecher.

Libanesischen Medien zufolge hatten Bewohner nahe der südöstlichen Grenze zu Syrien in den frühen Morgenstunden von Kampfjets im Luftraum berichtet, was möglicherweise auf einen Angriff aus Israel hindeuten könnte. Die Berichte konnten vorerst nicht unabhängig verifiziert werden.

Trump warnt Damaskus

Der Raketenangriff folgte jedenfalls auf Berichte über einen mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Armee auf die Stadt Duma in der Rebellenhochburg Ost-Ghouta, bei dem am Samstag mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1.000 verletzt worden sein sollen. US-Präsident Donald Trump hatte danach eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen, warnte Trump am Sonntag.

Trump und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron telefonierten am Sonntag zu den Ereignissen in Syrien. Das teilten das Weiße Haus und der Elysee-Palast mit. Die beiden Staatsmänner hätten den mutmaßlichen Giftgasangriff mit Dutzenden Toten scharf kritisiert und sich darauf verständigt, dass die syrische Führung um Präsident Bashar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse. Allerdings gab es zunächst keine stichhaltigen Beweise dafür, dass der mutmaßliche Giftgaseinsatz auf das Konto Assads geht. Die Assad-Verbündeten Russland und Iran weisen die Vorwürfe etwa zurück.

"Sie haben sich darauf verständigt, Informationen zur Art der Attacke auszutauschen und eine starke, gemeinsame Reaktion zu koordinieren", hieß es vom Weißen Haus nach dem Telefonat. Man wolle gemeinsame Aktionen und Initiativen mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen koordinieren, der am Montag zusammentritt, hieß es in einer Mitteilung aus dem Elysee-Palast.

UNO-Sicherheitsrat will aktiv werden

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff will sich der UNO-Sicherheitsrat am Montag damit befassen. Die USA beantragten die Dringlichkeitssitzung mit acht weiteren Staaten, darunter auch die ständigen Ratsmitglieder Frankreich und Großbritannien, am Sonntag. "Der Einsatz von Chemiewaffen, um unschuldige syrische Zivilisten zu verletzen und zu töten, ist zu gewöhnlich geworden", teilte die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley mit. "Der Sicherheitsrat muss zusammenkommen und unmittelbaren Zugang für Retter fordern, eine unabhängige Untersuchung zum Hergang unterstützen und die für diese abscheuliche Tat Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen."

Russland hat für Montag seinerseits eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats angekündigt. Dabei werde es um die "Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit in der Welt" gehen, sagte ein Sprecher der russischen Vertretung bei der UNO am Sonntag laut russischen Agenturberichten. Nähere Angaben machte er nicht.

Busse für Kämpfer

Am Freitagabend waren die Kämpfe um die Stadt Duma, die von der islamistischen Rebellengruppe Jaysh al-Islam (Armee des Islam) kontrolliert wird, nach einigen Tagen Ruhe erneut eskaliert. Nachdem die Evakuierung von Duma mit russischer Hilfe ausgehandelt worden war, begann diese am Sonntagabend. Rebellen und Zivilisten begannen ihren Abzug aus der letzten von den Rebellen kontrollierten Stadt in Ost-Ghouta, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Laut einem Bericht von Sana sollten die Kämpfer von Jaysh al-Islam und ihre Familien mit Bussen in die nordsyrische Stadt Jarablus gebracht werden. (red, APA, 9.4.2018)