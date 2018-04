Der "illiberale Staat" lässt sich nicht abwählen

Nach dem deutlichen Wahlsieg wird sich der "Viktator" wohl an die weitere Ausgestaltung der "Demokratur" machen

Den Sieg des Rechtspopulisten Viktor Orbán bei der sonntägigen Parlamentswahl hatte man erwartet. Am Ende fiel er aber doch weitaus deutlicher aus, als es die meisten Prognosen erahnen ließen. Mit 48 Prozent der Stimmen kann Orbáns FIDESZ-Partei derzeit mit 134 Mandaten rechnen. Bliebe es dabei, wäre es sogar wieder eine knappe Zweidrittelmehrheit. Allerdings werden die Voten von 270.000 Bürgern, die nicht in ihrem Wohnort wählten, erst nächste Woche ausgezählt.

Die Prognosen sahen auch nicht voraus, dass Orbán bei einer ungewöhnlich hohen Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent zusätzliche Wähler zu gewinnen vermochte. Die gängige Ansicht war, dass gesteigerte Wähleraktivität in erster Linie der Opposition zugutekommen würde. Orbán, so hieß es, hätte mit seinem monothematischen Sermon von den Migranten, die Terrorismus, Sozialschmarotzertum und Islamisierung einschleppen würden, den Plafond mobilisierbarer Wähler erreicht.

Hoffnungen der Opposition

Die heterogene Opposition, die von der sozialdemokratischen MSZP bis zur rechtsradikalen Jobbik reicht, war etwas besser aufgestellt als vor vier Jahren. Der Sieg des unabhängigen FIDESZ-Kritkers Péter Márki-Zay bei der Bürgermeisterwahl in der FIDESZ-Hochburg Hódmezövásárhely im Februar hatte große Hoffnungen geweckt. Punktuell kam es zu Absprachen über die Wahl in den Direktwahlkreisen, in denen die Mandate nach dem Mehrheitsprinzip gewonnen werden. Trotzdem fehlte es an einer Botschaft, die verständlich gemacht hätte, was die Opposition nach der Abwahl mit dem Land zu tun gedacht hätte.

Dennoch: selbst eine ideale Opposition agiert im "illiberalen Staat", wie ihn Orbán 2014 ausrief, wie in einer Blase ohne Sauerstoff, wie in einem Hamsterrad, in dem sie keinen Fuß auf den Boden bekommt. Das Wahlrecht ist auf die Bedürfnisse der FIDESZ-Partei, das "zentrale Kraftfeld" des Staates, zugeschnitten. Die reichweitenstarken Medien stehen bis in die kleinste Sprachregelung unter der Leitung von Orbáns Propaganda-Team. Die Wahlkampfmaschinerie arbeitet mit Datensammlungen, die Facebook und Cambridge Analytica zu Ehren gereichen würden. Ein Heer von Aktivisten-Trollen flutet die Social Media mit zentral vorgekauten fake news und Hass-Postings. Leider muss man sagen: die systematische Gehirnwäsche funktioniert zumindest bei signifikanten Teilen der Gesellschaft und schlägt sich in solchen Wahlergebnissen nieder.

Vergeltung oder Rache

Die Ankündigungen autoritärer Populisten sind unbedingt ernst zu nehmen. Im Wahlkampf drohte Orbán den politisch unbotmäßigen Bürgern "Genugtuung" an, was im Kontext so viel heißt wie Vergeltung oder Rache. Nach dem deutlichen Wahlsieg wird sich der "Viktator", wie ihn seine Gegner nennen, der Liquidierung der letzten Inseln von Freiheitlichkeit und Widerborstigkeit in seinem Land widmen: die noch vorhandenen unabhängigen Medien, die noch relativ unabhängige Gerichtsbarkeit, die vom US-Milliardär gegründete Budapester Central European University (CEU), die NGOs, die laut Orbán "2.000 Soros-Söldner" in Ungarn beschäftigen. Noch in der Wahlnacht bekräftigte Regierungssprecher Zoltán Németh: "Wer sich (von diesen NGOs) in die Politik einmischt, wird zugesperrt."

Der "illiberale Staat" lässt sich nicht so einfach abwählen. Demokratische Mechanismen greifen da kaum mehr. Autokratische Gebilde dieser Art kollabieren irgendwann. An ihren inneren Widersprüchen, oder weil sie nicht mehr in ihre Umgebung passen, oder wegen einer Kombination dieser Faktoren. Wann das eintritt, ist unvorhersehbar. Bis dahin werden die Ungarn mit dem Orbán-Staat leben müssen. (9.4. 2018)