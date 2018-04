Vettel siegt nach Herzschlagfinale in Bahrain

Ferrari-Pilot setzt sich knapp vor Bottas im Mercedes durch, Titelverteidiger Hamilton auf Platz drei

Bahrain – Sebastian Vettel (Ferrari) hat auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag im GP von Bahrain vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien) durch.

Weltmeister Hamilton war aufgrund eines Getriebewechsels mit einer Fünf-Plätze-Strafe belegt worden und musste vom neunten Startplatz ins Rennen gehen, sicherte dank einer starken Aufholjagd aber den Platz am Podest. Bottas hatte sich im spannenden Finish immer näher an Vettel herangeschoben, doch der Deutsche, der das Rennen ohne Reifenwechsel absolviert hatte, verteidigte seine Führung mit Müh und Not.

Rang vier holte überraschend Pierre Gasly im Toro Rosso. Für Red Bull Racing endete das Rennen früh in einem Desaster. Daniel Ricciardo schied in der zweiten Runde aus, Max Verstappen musste sein Auto in der fünften Runde abstellen.

In der WM-Gesamtwertung liegt Vettel mit nun 50 Punkten vor Hamilton (33) und Bottas (22). Für Vettel war es der 49. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, schon den Saisonauftakt in Australien vor zwei Wochen hatte er gewonnen. Damit feierte Vettel erstmals als Ferrari-Pilot zwei Siege in Folge, schon seit 2015 fährt er für die Italiener. Letztmals waren im zwei Erfolge nacheinander in der Saison 2013 gelungen, als er mit Red Bull seinen vierten und bis heute letzten Weltmeistertitel gewann.

Der Formel 1-Tross zieht nun weiter nach China, wo am kommenden Sonntag in Shanghai der dritte WM-Lauf auf dem Programm steht. (sid, red, 8.4. 2018)