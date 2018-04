Weltmeister Sagan triumphiert in Roubaix

Slowake gewinnt den Klassiker in der "Hölle des Nordens" im Sprint gegen den Schweizer Silvan Dillier – Rennen von vielen Stürzen überschattet

Roubaix – Weltmeister Peter Sagan hat am Sonntag den von teils dramatischen Stürzen geprägten Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix gewonnen. Der schlimmste Zwischenfall betraf den belgischen Profi Michael Goolaerts (Veranda's Willems-Crelan), der mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Lille gebracht werden musste und sich in einem ernsten Zustand befinden soll.

Nach 257 km, insgesamt 29 der gefürchteten Kopfsteinpflaster-Passagen und fast sechs Fahrstunden erreichte der Slowake Sagan als Erster die Ziellinie des altehrwürdigen Velodroms von Roubaix. Zweiter bei der 116. Ausgabe der "Königin der Klassiker" wurde der überraschende Schweizer Silvan Dillier (AG2R), der Sagan lange Paroli geboten hatte. Letzter Roubaix-Sieger im Regenbogentrikot des Weltmeisters war 1981 Frankreichs Idol Bernard Hinault.

Rund 55 Kilometer vor dem Ziel hatte sich Sagan aus der Gruppe der Favoriten mit Vorjahressieger Greg van Avermaet abgesetzt und zu den verbliebenen Ausreißern Dillier und dem Belgier Jelle Wallays aufgeschlossen. Wallays fiel jedoch bald zurück.

"Ich hatte in diesem Rennen Defekte und Stürze, jetzt bin ich auf dem Kopfsteinpflaster viel stabiler", meinte Sagan. Ein sechster Platz 2014 war die bisher beste Platzierung Sagans in Roubaix gewesen. Eine stark besetzte vierköpfige Verfolgergruppe kam im Finish nicht mehr an das Spitzenduo heran. Der Niederländer Niki Terpstra, eine Woche zuvor Flandern-Sieger, wurde mit 57 Sekunden Rückstand Dritter, Olympiasieger Van Avermaet landete an der vierten Stelle (+1:34).

Der 23-Jährige Goolaerts musste nach dem Unfall auf dem zweiten Kopfsteinpflaster-Sektor Briastre offenkundig reanimiert werden, wie TV-Aufnahmen nahelegten. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Feuerwehrleute, dass Goolaerts bewusstlos am Straßenrand von Ersthelfern versorgt wurde. Nachrichten über seinen Gesundheitszustand ließen bei Rennende noch auf sich warten. (sid, red, 8.4. 2018)

Ergebnisse der 116. Auflage des Rad-Klassikers Paris-Roubaix (WorldTour/257 km/davon 54 km auf 29 Abschnitten auf Kopfsteinpflaster):

1. Peter Sagan (SVK) Bora 5:54:06 Std. – 2. Silvan Dillier (SUI) AG2R, gleiche Zeit – 3. Niki Terpstra (NED) Quick-Step +0:57 Min. – 4. Greg van Avermaet (BEL) BMC 1:34 – 5. Jasper Stuyven (BEL) Trek – 6. Sep Vanmarcke (BEL) EF-Drapac, alle gleiche Zeit – 7. Nils Politt (GER) Katjuscha 2:31 – 8. Taylor Phinney (USA) EF – 9. Zdenek Stybar (CZE) Quick-Step – 10. Jens Debusschere (BEL) Lotto, alle gleiche Zeit