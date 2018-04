Was "einvernehmlich" heißt: "Liar" ab Montag auf ORF 1

Mit Empfehlung: Joanne Froggatt ("Downton Abbey") als mögliches Vergewaltigungsopfer in der sechsteiligen britischen Dramaserie

Wien – "Man kann nie wissen, was einen erwartet." Sagte der Taxifahrer zu Laura Nelson am Weg zu ihrem Date. Die Lehrerin ist sich der Worte bewusst, schließlich ist sie mit Dr. Andrew verabredet, gutaussehend, alleinerziehender Vater mit freundlichem, verständnisvollen Lächeln, einer zum Liebhaben. "Amazing night", liest Laura am nächsten Morgen auf ihrem Handy.

Was wie der Beginn einer kitschigen Liebesgeschichte wirkt, driftet schnell ab: Denn von einer "aufregenden Nacht" weiß sie nichts, irgendwas ist im Busch, irgendwer sagt hier nicht die Wahrheit, und das ist die Geschichte von "Liar", ab heute um 22 Uhr in Doppelfolgen auf ORF 1.

magazinema

Ist der Doktor ein Teufel im Schafspelz oder die Lehrerin gestört oder haben die zwei nur eine andere Auffassung von "einvernehmlichem Sex"? Und, zentrale Frage: Wem soll man glauben? Fragen über Fragen.

In Hauptrollen spielen Joanne Froggatt ("Downton Abbey") und Ioan Gruffudd. Produziert wurde die Serie von den "Two Brother Pictures" des Autoren-Brüderpaars Harry und Jack Williams, das bereits "The Missing" verantwortet. Der ORF hat zwei Folgen für Prie-View frei gegeben, ich bleib auf jeden Fall dran. Sechs Folgen, eine zweite Staffel ist bereits bestellt. (prie, 8.4.2018)