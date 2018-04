TV- und Radiotipps für Montag, 9. April

Good Luck (F 2015, Ben Russell) Alltag von Minenarbeitern an zwei ganz unterschiedlichen Orten der Welt: in einem 400 Meter tiefen serbischen Kupferbergwerk und einer illegalen Goldmine im tropischen Regenwald in Suriname. Der Dokumentarfilm wurde im Super-16-Format gedreht. Bis 2.45, Arte

Terra Mater: Die Zauberwesen von Shangri-La Über die sagenhaften Stumpfnasen im Himalajagebirge. Dem chinesischen Fotografen Xi Zhinong gelang es in den 1980ern erstmals, die geheimnisvollen Stumpfnasen-Affen auch zu filmen. 30 Jahre später macht sich Xi Zhinong erneut auf den Weg in die Berge. Bis 1.00, Servus TV

Nackt unter Wölfen (DDR 1963, Frank Beyer) Humanistischer Klassiker des DDR-Kinos, der Armin Mueller-Stahl zum Star werden ließ: In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs entdeckt ein Insasse des KZs Buchenwald ein jüdisches Mädchen in einem Koffer und versucht sie gegen den Widerstand anderer Häftlinge vor dem sicheren Tod zu retten. Frank Beyer (Spur der Steine) verhandelt das Thema Zivilcourage unter extremen Bedingungen mit der nötigen Differenziertheit. Bis 1.03, MDR

Kulturmontag mit Martin Traxl: 1) Die Leidenschaften und Liebschaften des Giacomo Casanova – Museumseröffnung in Venedig. 2) Der verunsicherte Mann – Die Debatte über das heutige Männerbild. 3) Balkan auf dem Vormarsch – Bulgarien im Fokus. 4) Belmondo, der Unwiderstehliche: zum 85. Geburtstag eine Hommage an den französischen Schauspieler. Bis 0.00, ORF 2

Aus Mangel an Beweisen (Presumed Innocent, USA 1990, Alan J. Pakula) Greta Scacchi taucht als ermordete Anwältin in Rückblenden auf, Harrison Ford als Ankläger hinterlässt auf Gläsern verdächtige Fingerabdrücke. Atmosphärischer Suspense unter vertrauten Feinden. Bis 22.20, Arte

Radiotipps für Montag:

8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Der Gesang der Zikaden Die Zoologin Hannelore Hoch über kleine, pflanzensaftsaugende Insekten. Mo-Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über Martin Luther King, Otto Wagner und ausgewählte Künstler aus New Orleans. Mo-Do, jeweils bis 10.00, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Streiten wir! ORF-Journalistin Susanne Schnabl (Report) ist zu Gast bei Philipp Blom. Bis 13.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte – 20 Jahre Karfreitagsabkommen Mit Dieter Reinisch, Wissenschafter am Department of History and Civilization am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Mo-Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Energie im Doppelpack Wie Agrophotovoltaik Nahrung und Strom liefert. Von Sonja Bettel. Bis 19.30, Ö1 (Doris Priesching, 9.4.2018)