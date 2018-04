Spielberg arbeitet an Dokuserie über Hass

"Warum wir hassen": Der Hollywood-Regisseur entwickelt für Discovery Channel eine Serie über Ursprünge und Gefahren von Hass

Los Angeles – Der Hollywood-Regisseur und Produzent Steven Spielberg entwickelt zusammen mit Alex Gibney (Jigsaw Productions) für den Discovery Channel eine Dokuserie mit dem Titel "Warum wir hassen". Die Arbeiten zu dem Projekt begannen zu Jahresbeginn, voraussichtlicher Ausstrahlungstermin ist 2019.

Die Serie will dem Thema Hass auf den Grund gehen, wie Menschen hassen und wie man Hass überwinden kann.

"An die Wurzeln der menschlichen Verfassung zu gehen, ist etwas, das ich nicht nur faszinierend finde, sondern absolut notwendig, um zu verstehen wer wir sind", sagt Spielberg "Variety". In der Dokuserie soll es um historische und aktuelle Begebenheiten von Hass gehen.

"Warum wir hassen" entsteht in Kooperation von Amblin Television und Jigsaw Productions. Als Regisseure sind Geeta Gandbhir ("Love the Sinner") und Sam Pollard ("Sammy Davis Jr.: I've Gotta Be me") an Bord. (red, 8.4.2018)