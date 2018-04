Ungarn entscheidet über Verlängerung von Orbáns "Demokratur"

Sollte Viktor Orbán zum dritten Mal in Folge eine Alleinregierung bilden können, dann bleibt Ungarn auf Konfrontationskurs zur EU. Die Wahlbeteiligung ist hoch

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán stand am Sonntag früh auf. Mit Ehefrau Anikó war er einer der Ersten, die am Morgen in seinem Wahllokal im Budaer Grünviertel Zugliget die Stimme abgab. "Es geht um die Zukunft", sagte er in die Fernsehkameras. "Wir wählen nicht nur Parteien, nicht nur eine Regierung, nicht nur einen Ministerpräsidenten, sondern eine Zukunft für uns."

Der Rechtspopulist Orbán hatte den Urnengang am Sonntag zur "Schicksalswahl" hochstilisiert. Die Botschaft war ebenso simpel wie fragwürdig: Entweder ich bleibe an der Macht, oder Migranten werden Ungarn überschwemmen. Dann werde es kein Geld mehr für die Renten und Familienbeihilfen geben.

Tatsächlich geht es um viel: Sollte Orbán zum dritten Mal in Folge eine Alleinregierung bilden können, eventuell sogar mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit, dann bleibt Ungarn auf Konfrontationskurs zur EU. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden noch stärker demontiert, die Ressourcen des Landes und die EU-Förderungen weiter Orbáns Klientel zugutekommen.

Hohe Wahlbeteiligung

Die Ungarn schienen sich am Wahltag der Bedeutung ihres Votums bewusst. Bis 13 Uhr registrierte die Wahlkommission eine Beteiligung von 42,32 Prozent. 2014 hatten zum selben Zeitpunkt nur 34,33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die meisten Meinungsumfragen gingen bis zuletzt von einem Wahlsieg für Orbáns Fidesz-Partei aus. 42 bis 44 Prozent der Wähler kann sie laut Umfragen auf sich vereinen. In dem stark mehrheitswahlrechtlich ausgerichteten Wahlsystem werde Fidesz ziemlich sicher eine absolute Mehrheit erringen. Auf eine Zweidrittelmehrheit, die sie 2010 und 2014 errungen hatte – und 2015 bei Nachwahlen wieder verloren –, werde die Regierungspartei diesmal wahrscheinlich nicht kommen.

Bei zuletzt guten Wirtschaftsdaten, die die Konjunktur in der gesamten Region reflektierten, ist Ungarns Bevölkerung polarisiert. Je nach Regierungsnähe oder -ferne des jeweiligen Instituts will eine knappe Mehrheit einen Regierungswechsel oder ebenso knapp einen Verbleib Orbáns im Amt. Die Opposition ist heterogen, sie reicht von der linken Ungarischen Sozialistischen Partei (MSZP) bis zur rechtsradikalen Jobbik (Die Besseren), die unter Parteichef Gábor Vona in letzter Zeit eine gemäßigtere Rhetorik pflegt.

Nützliches Wahlrecht

Mit der Wahlrechtsreform nach 2011 schnitt Orbán das System in autokratischer Manier auf seine Bedürfnisse zu. Der Anteil der Direktmandate stieg. Die zweite Runde in den Direktwahlkreisen wurde gestrichen – bis dahin waren mindestens drei Kandidaten in diese gekommen, was es den Parteien erlaubt hatte, Absprachen aufgrund des Erstrundenergebnisses zu treffen. Das Parlament wurde von 386 auf 199 Sitze verkleinert, die neuen Wahlkreise wurden zugunsten der Orbán-Partei gezeichnet – Großstädte, die traditionell eher links wählen, wurden aufgeteilt und dem ländlichen Umland zugeschlagen, wo traditionell eher rechts gewählt wird. Die ethnischen Ungarn in Nachbarländern wie Rumänien erhielten nicht nur die ungarische Staatsbürgerschaft, sondern das Wahlrecht in Ungarn, obwohl sie dort gar nicht wohnen. Die Stimmen dieser Wähler könnten Orbán diesmal zwei zusätzliche Mandate bringen.

Akteure der Zivilgesellschaft drängten die Oppositionsparteien dazu, in den Direktwahlkreisen möglichst nicht gegeneinander anzutreten. Vor allem die Bewegung Gemeinsames Land des Aktivisten Márton Gulyás und die Gruppe V-18 des ehemaligen Außenministers Péter Balázs, der ehemalige Minister linker und rechter Regierungen angehören, setzten sich dafür ein. Dort, wo mehrere Oppositionskandidaten antraten, riefen sie die Bürger dazu auf, ihre Direktstimme dem jeweils aussichtsreichsten zu geben. Lokale Umfragen sollten bei der Entscheidung helfen.

Schwierige Ausgangslage

Wie stark die Bereitschaft zum "taktischen Wählen" ausgeprägt war – um zum Beispiel auf der Liste die bevorzugte Linkspartei und mit der Zweitstimme den aussichtsreichsten Jobbik-Kandidaten zu wählen oder um unter umgekehrten Kräfteverhältnissen das Umgekehrte zu tun –, ließ sich kaum abschätzen. Das machte es diesmal so ungemein schwierig, die Verteilung der Parlamentsmandate vorherzusagen. Über den Daumen gepeilt: Verliert Fidesz in 45 bis 50 der Direktwahlkreise, gerät die Absolute in Gefahr. Und je höher die Wahlbeteiligung, desto besser die Aussichten für die Opposition.

Die Perspektiven bei einer weiteren Amtszeit Orbáns sind für die, die nicht seine Fans sind, düster. Im Falle eines Wahlsiegs wird er versuchen, die letzten unabhängigen Medien unter die Kontrolle seiner Oligarchen zu zwingen, vor allem den Privat-TV-Sender RTL Klub, eine Tochter der RTL-Gruppe. Er wird daran arbeiten, die noch relativ unabhängig agierenden Richter unter seine Knute zu bringen. Auf der europäischen Ebene wird er nicht nur jede auf Solidarität gegründete Asylpolitik torpedieren, sondern sich auch gegen die weitere Integration der Union stemmen und dafür Mitstreiter unter anderen Ländern mit euroskeptischen Regierungen mobilisieren. In einer Rede am Nationalfeiertag am 15. März hatte er politischen Gegnern "Genugtuung" angedroht, was im Kontext so viel wie Vergeltung bedeutete. Den Wahlkampf bestritten Orbán und seine Kandidaten ohne irgendein Regierungsprogramm. Die Kampagne war allein auf seine Person zugeschnitten. Was er im Falle einer Neuauflage seiner Regierung vorhat, ist ohnehin klar: die weitere Ausgestaltung der "Demokratur". (8.4.2018)