Patriotische US-Hacker "rächen" sich an Russland und Iran

Angreifer nutzen Lücke in Cisco Smart Install Client, beschädigen rund 200.000 Router weltweit

Sie seien es leid, dass "diese von Regierungen unterstützten Hacker die USA und andere Länder angreifen": So begründet eine Gruppe an patriotischen US-amerikanischen Hackern ihren eigenen Angriff auf Ziele in Russland und Iran. Dabei wurde laut Kaspersky eine Lücke im Cisco Smart Install Client ausgenutzt. Auf dem Code der gehackten Maschinen wurde eine US-Flagge hinterlassen.

"Botschaft schicken"

"Wir wollten eine Botschaft schicken", sagten die Hacker zu Motherboard. Weltweit sollen rund 200.000 Router attackiert worden sein. Das iranische Telekommunikationsministerium bestätigte, dass rund 3.500 Switches lahmgelegt wurden, wobei 95 Prozent davon wieder ihre Arbeit aufgenommen haben.

Die Hacker behaupteten auch, von der Lücke betroffene Geräte in den USA und Europa "repariert" zu haben, das konnte von unabhängigen Beobachtern jedoch nicht bestätigt werden. Die Rache-Aktion war vermutlich eine Reaktion auf Meldungen, dass ich russische Hacker in US-amerikanische Infrastrukturanlagen eingeschlichen haben. (red, 8.4.2018)