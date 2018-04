Österreicher wurden Waffe und Munition abgenommen, er wird angezeigt

Wien – Bei einer türkischen Hochzeit hat ein 26-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in der Schererstraße in Wien-Floridsdorf mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto gefeuert. Dem Österreicher wurden Waffe und Munition abgenommen, er wird angezeigt. (APA, 8.4.2018)