Was Zuckerberg darf, dürfen bald auch Facebook-User: Chats löschen

Facebook kündigt an, dass der Messenger eine Funktion für selbstzerstörende Nachrichten erhält

Nutzer des Facebook-Messengers erhalten in den nächsten Monaten die Möglichkeit, versandte Nachrichten mit einem Timer zu belegen. Die Ankündigung erfolgt als Reaktion auf Berichte, denen zufolge Facebook-Chef Mark Zuckerberg seine versandten Nachrichten an andere Nutzer löschen konnte. Daraufhin gab es heftige Kritik an diesen "Sonder-Features" für Facebook-Manager.

Entschuldigung von Facebook

Facebook entschuldigte sich dafür, nicht transparent über das angeblich schon lang geplante Feature berichtet zu haben. "Wir werden es Nutzern bald ermöglichen, Nachrichten zu löschen – bis dahin könnte es aber dauern. Bis es soweit ist, können auch Manager keine Nachrichten mehr löschen", hieß es in einem Statement. Facebook begründete die Privilegien für eigene Mitarbeiter mit der Angst vor Hacks und Leaks.

Timer

Nutzer können bereits jetzt Nachrichten mit einem Timer versehen, wenn sie "Geheime Nachrichten" verschicken. Diese sind auch verschlüsselt. Davon dürften aber nur wenige User Gebrauch machen. Die Reaktionen auf Facebooks Ankündigung waren gemischt. Eine unbeabsichtigte Folge der Nachrichtenlöschung könnte etwa das ständige Screenshotten von Nachrichtenverläufen sein. Außerdem könnte das Feature dazu anstacheln, obszöne oder hasserfüllte Beiträge zu übermitteln. (red, 8.4.2018)