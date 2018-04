Beinahe ein Novum: Drei NHL-Österreicher in den Playoffs

Raffls Flyers fixieren mit 5:0-Sieg Playoff-Einzug – bis dato erst ein Mal Trio in Postseason

Philadelphia – Nach Thomas Vanek (Columbus Blue Jackets) und Michael Grabner (New Jersey Devils) hat sich auch Michael Raffl mit den Philadelphia Flyers für das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs besiegten die Flyers die New York Rangers mit 5:0 und sind von den Florida Panthers, dem letzten verbliebenen Konkurrenten, nicht mehr einzuholen.

Damit stehen zum zweiten Mal nach der Saison 2009/10 drei ÖEHV-Spieler im Play-off der National Hockey League. Vor acht Jahren haben Vanek (Buffalo Sabres), Grabner (Vancouver Canucks) und Andreas Nödl (Philadelphia Flyers) den Aufstieg geschafft. Am erfolgreichsten waren danach die Flyers. Während Buffalo in Runde eins und Vancouver in Runde zwei (Conference-Halbfinale) ausschieden, kam Philadelphia bis ins Stanley-Cup-Finale.

Nödl kam auf zehn Play-off-Spiele, darunter Einsätze im Conference-Halbfinale beim historischen Comeback gegen die Boston Bruins (von 0:3 auf 4:3) und im Conference-Finale gegen die Montreal Canadiens. Nach der Genesung von Ian Laperriere war er im (verlorenen) Finale gegen die Chicago Blackhawks aber nur noch Zuschauer.

Raffl mit zwei Punkten

Raffl erzielte am Samstag das 3:0 (38.) und bereitete sechs Sekunden später das 4:0 von Claude Giroux vor. Der 29-jährige Villacher beendete den Grunddurchgang mit 13 Toren und egalisierte damit seine zweitbeste Ausbeute aus der Saison 2015/16. Mehr Treffer hat Raffl nur 2014/15 (21) erzielt. (APA, 8.4.2018)