Auto raste in Münster in Menschenmenge: Offenbar mehrere Tote

In der deutschen Stadt Münster läuft ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Auto ist in eine Gruppe sitzender Personen gefahren

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. In ersten Medienberichten hieß es, bei dem Zwischenfall hätte es mehrere Tote gegeben.

Die Polizei bestätigte den "Westfälischen Nachrichten", in der Altstadt sei ein Auto in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren. Ein Großeinsatz sei im Gange.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Weitere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den betroffenen Bereich – eine Gaststätte um den Bereich Kiepenkerl – zu meiden. (APA, 7.4.2018)