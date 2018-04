Auto raste in Münster in Menschenmenge: Mehrere Tote und 30 Verletzte

In der deutschen Stadt Münster ist ein Kleintransporter in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, bestätigte das deutsche Innenministerium, 30 Menschen seien verletzt worden. Unter den Toten sei auch der Fahrer, der sich nach Erkenntnissen der Polizei erschossen habe. Spekulationen über einen Anschlag bestätigte die Polizei nicht.

Die Tat ereignete sich im Gastgarten des Traditionsgasthauses "Großer Kiepenkerl", das auch bei Touristen sehr beliebt ist. Dort genossen am Samstagnachmittag viele Menschen das frühlingshafte Wetter.





Täter hatte psychische Probleme

Bei dem mutmaßlichen Täter von Münster handelt es sich möglicherweise um einen psychisch labilen Einzeltäter. Demnach gibt es Hinweise darauf, dass es sich um einen Deutschen handelt, meldete die Nachrichtenagentur dpa. Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, dass die Kleinlaster-Attacke keinen extremistischen Hintergrund habe. Der Mann sei 1969 geboren, hieß es weiter.

Nach Informationen von SZ, NDR und WDR soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln, der 1969 geboren wurde und psychisch auffällig war. Offenbar liegt kein terroristischer Hintergrund vor. Die Wohnung des Täters wird derzeit nach Sprengstoff durchsucht. — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) April 7, 2018

Die Wohnung des Manns, der drei Menschen getötet und sich anschließend selbst erschossen hatte, werde nach Sprengstoff durchsucht. Auch das ZDF berichtete, es handle sich bei dem Täter um einen Deutschen. Die Polizei in Münster bestätigte die Angaben zunächst nicht. "Es kommt nicht von uns", sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Laut Polizei befand sich im Fahrzeug aber möglicherweise ein verdächtiger Gegenstand, der untersucht wurde.

Nach Informationen der "Westfälischen Nachrichten" raste das Fahrzeug am Samstagnachmittag in eine Gruppe sitzender Menschen in der Münsteraner Altstadt. Die Zeitung zitierte einen Feuerwehrsprecher, der von insgesamt etwa "50 Betroffenen" sprach. Mehrere Rettungshubschrauber waren auf dem Weg in die Innenstadt. Das Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt wurde teilweise abgeriegelt. Die Polizei hatte auf Twitter dazu aufgerufen, den Bereich – eine Gaststätte um den Bereich Kiepenkerl – zu meiden.

Tatort weiträumig gesperrt

In dem Kleinlastwagen sei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sei der Tatort weiträumig gesperrt worden. Ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgehe, müsse geklärt werden. Die Polizei berichtete auch von Gerüchten, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet sein könnten. Dies müsse noch verifiziert werden. Man gehe davon aus, dass die Gefahr gebannt sei. In mehreren Tweets appellierte die Polizei, "bitte keine Gerüchte" und "keine Spekulationen" zu verbreiten.



Deutsche Bundesregierung sprach Beileid aus

Mehrere deutsche Spitzenpolitiker äußerten sich zu dem Vorfall. Die Bundesregierung sprach den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Innenminister Horst Seehofer ließ verlautbaren, er habe "Mit Bestürzung von dem schrecklichen Vorfall in Münster erfahren". Seine Gedanken seien "bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden. Die Polizei in Münster und in ganz NRW arbeitet jetzt mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhaltes. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen in engem Austausch mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen."

Justizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie. Dagegen ließ die Vize-Fraktionschefin der rechtspopulistischen AfD, Beatrix von Storch, erkennen, dass sie einen islamistischen Hintergrund der Tat vermutet. "WIR SCHAFFEN DAS!", twitterte sie, ergänzt um ein Emoticon in Zornesröte, die vielzitierte Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise.

Erst am Freitagabend war in der ostdeutschen Stadt Cottbus ein Geländewagen in eine Fußgängergruppe gerast. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige soll unter Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben. (APA, 7.4.2018)