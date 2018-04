Auto raste in Münster in Menschenmenge: Tote und 30 Verletzte

In der deutschen Stadt Münster läuft ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Kleintransporter ist in eine Menschengruppe gefahren

Münster – In Münster sind nach Angaben der Sicherheitsbehörden mehrere Menschen getötet und verletzt worden, als ein Kleintransporter in der Innenstadt in eine Menschengruppe raste. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Er sprach von rund 30 Verletzten.

Ob es sich um einen Anschlag handele, lasse sich noch nicht sagen. Derzeit laufe ein Großeinsatz in der Innenstadt von Münster. Details zu dem Tatverdächtigen nannte die Polizei nicht. Medienberichten zufolge sind Teile der Innenstadt abgeriegelt. Die Polizei rief die Bürger über den Kurznachrichtendienst Twitter auf, die Innenstadt von Münster zu meiden. Die Lage sei unübersichtlich.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

"Anschlag nicht auszuschließen"

Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums bestätigte, dass es "eine Großlage gibt, bei der es wahrscheinlich zu einigen Toten und Verletzten gekommen ist". In Sicherheitskreisen hieß es: "Das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

Die "Westfälischen Nachrichten" berichteten online, es gebe drei Tote. Unter ihnen sei der Fahrer des Wagens. Sie zitierten einen Feuerwehrsprecher, der von insgesamt etwa "50 Betroffenen" sprach. Mehrere Rettungshubschrauber seien auf dem Weg in die Innenstadt. (APA, 7.4.2018)