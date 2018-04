Skype bekommt neue Funktionen für Podcaster

Mit einem neun Feature ist es möglich, Anrufe direkt in NDI-fähiger Software durchzuführen

Skype ist für Podcaster eine sehr beliebte Software. Jedoch ist es notwendig, sich auf Software von Drittanbietern zu verlassen, um Inhalte aufzuzeichnen oder Live zu übertragen. Bisher war die Einrichtung und Synchronisierung hierfür relativ mühsam.

Direkt über NDI-fähige Software

Das will Microsoft nun ändern. Künftig soll es möglich sein, Unterhaltungen direkt über gängige, "Network Device Interface"-fähige (NDI) Software aufzunehmen. In einem Blog-Posting nennt das Unternehmen die beliebten, allesamt kostenpflichtigen Programme Wirecast, Xsplit und Vmix als Beispiele, die genutzt werden können.

Oberfläche anpassen

Skype wird direkt über die jeweilige Software in Zukunft Aufnahmen der einzelnen Teilnehmer erstellen und Nutzern die Option bieten, diese direkt in Programmen wie Adobe Premiere oder Adobe Audition weiterzuverarbeiten. Zusätzlich soll es möglich sein, das Interface des Anrufs anzupassen, um etwa Live-Übertragungen zu vereinfachen und visuell an den Podcast anzupassen.

Das neue Feature existiert bereits in einer Preview-Version und soll im Sommer 2018 für Windows 10 und MacOS ausgeliefert werden. Microsoft wird es kommende Woche bei einer Veranstaltung in Las Vegas vorstellen. (red, 7.4.2018)