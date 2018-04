Regierung sucht weiter nach Linie bei Kopftuchverbot

Staatssekretärin Edtstadler kann sich Ausweitung bis 14 vorstellen – für den Justizminister ist das derzeit "kein Thema"

Wien – In der Regierung herrschen weiter unterschiedliche Ansätze beim Kopftuchverbot in Schulen vor. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), meinte am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zu einer möglichen Ausweitung auf Mädchen bis 14 Jahren, man könne und sollte über weitere Schritte nachdenken. Für Justizminister Josef Moser (ÖVP) ist dies derzeit "kein Thema".

Edtstadler bezeichnete das geplante Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen als ersten Schritt – "und dann kann man über weitere Schritte nachdenken und sollte man auch nachdenken". Moser meinte bezüglich eines weitergehenden Verbots, welches der in seinem Ministerium angesiedelte Verfassungsdienst überprüft hatte, eine Ausweitung sei nicht zur Diskussion gestanden – "deshalb kann ich dazu auch noch keine Aussage treffen".

Strache auch gegen Schleier an Unis

Zuvor hatte FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache bereits laut über weitere Schritte nachgedacht. Er würde den muslimischen Schleier auch an Unis oder generell im öffentlichen Dienst verbieten, sagte er Donnerstagabend in einem gemeinsamen Auftritt mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Sendung auf Servus TV.

Am Tag darauf deponierte Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal aber schließlich: Es bleibt beim Verbot für kleine Kinder, mehr sei nicht geplant. (APA, red, 7.4.2018)