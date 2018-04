Warten auf das Merseyside-Derby

Das Kräftemessen zwischen Everton und Liverpool ist eines der traditionsreichsten Nachbarschafts-duelle im Fußball. Nun findet es zum 231 Mal statt

Eines der traditionsreichsten Derbys der Fußballwelt spielt sich in Liverpool ab, wenn die Blauen von Everton (gegründet 1884) gegen die Roten vom FC (gegründet 1892) antreten. 1894 trafen die beiden Vereine erstmals aufeinander, ihre Stadien liegen, nur durch den Stanley Park getrennt, in Sichtweite voneinander. Seit der Saison 1962/63 steht man sich ununterbrochen in Englands höchster Spielklasse gegenüber – ein Rekord. In bisher insgesamt 230 Matches siegte Liverpool 92 Mal, Everton war 66 Mal erfolgreich. Nummer 231 folgt am Samstag, die Blauen empfangen die Roten in ihrem Goodison Park, im Dezember hatte Everton im letzten Vergleich ein 1:1 in Anfield erkämpft. Trotz der Rivalität gilt das Merseyside-Derby als eines, das in relativ entspannter Atmosphäre ausgetragen wird, worauf sich auch die Bezeichnung als "friendly derby" bezieht. (red, 7.4. 2018)