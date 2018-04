Van der Bellen zu Staatsbesuch in China eingetroffen

Bundespräsident trifft am Sonntag Ministerpräsident Li Keqiang und Staatschef Xi Jinping und will Menschenrechte ansprechen

Peking – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am frühen Samstagvormittag (Ortszeit) in Begleitung von vier Mitgliedern der schwarz-blauen Bundesregierung zu einem groß angelegten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Visite stehen Wirtschaftsthemen. Am Sonntag will Van der Bellen beim Treffen mit Chinas Staatsspitze auch Menschenrechtsfragen ansprechen.

Der Bundespräsident wurde am Samstag gemeinsam mit Außenministerin Karin Kneissl, Infrastrukturminister Norbert Hofer (beide FPÖ), Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (jeweils ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (WKÖ) vom stellvertretenden Außenminister Wang Chao begrüßt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird erst Sonntag früh in Peking erwartet.

Wirtschaftsforum

Am Sonntag stehen für das Staatsoberhaupt und die Regierungsriege ein offizieller Empfang mit militärischen Ehren und Gespräche mit Ministerpräsident Li Keqiang und Staatschef Xi Jinping sowie ein österreichisch-chinesisches Wirtschaftsform unter dem Motto "Connect – Let's Talk Strategy" auf dem Programm.

Für den Samstag war vor allem Sightseeing vorgesehen. Geplant waren Besuche der "Verbotenen Stadt", also des ehemaligen Kaiserpalastes, des historischen Hutong-Viertels und des "798 Kunstviertels". In diesem alten Fabriksgelände und früher auch militärisch genutzten Gebiet floriert seit rund 25 Jahren eine Künstlerszene mit bunten Ateliers und Galerien. (APA, 7.4.2018)