Brasiliens Ex-Präsident Lula auf dem Weg ins Gefängnis

Haftantritt ist für viele Anhänger ein Schock. Sie rufen zu landesweiten Massenprotesten auf.

São Paulo – Als Gewerkschaftsführer und Gründer der linksgerichteten Arbeiterpartei war Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva schon 1980, zu Zeiten der Militärdiktatur, ein Idol. Damals, am 19. April stürmte die Polizei in sein Haus und nahm ihn fest. Die Gewerkschaften organisierten Massenproteste in ganz Brasilien. Auch aus Angst vor sozialen Unruhen wurde Lula bereits nach 31 Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine Anhänger feierten die Freilassung mit einer Messe in São Paulos Kathedrale am Praça da Sé.

Diesmal wird die Haft von Brasiliens populärem Linkspolitiker wohl länger dauern. Wegen Korruption und Geldwäsche ist er zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Seinen Termin zum Haftantritt am Freitag ließ er verstreichen. Vorher hatte ein Gericht erneut einen Antrag auf Haftverschonung abgelehnt.

Lulas Anwälte reichten danach Klage bei den Vereinten Nationen ein, weil sie das Recht auf Ausschöpfung aller Rechtsmittel verletzt sehen. Lula wurde in zweiter Instanz verurteilt. Ihm wird vorgeworfen als Gegenleistung für Aufträge von dem Bauunternehmen OAS eine Luxuswohnung im Küstenort Guarujá erhalten zu haben. Lula bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als "politischen Häftling".

Partei steht hinter Lula

Lula werde nicht "mit gesenktem Kopf ins Schlachthaus" gehen, teilte die Vorsitzende der Arbeiterpartei PT, Gleisi Hofmann, mit. Seine Entscheidung, den Hafttermin verstreichen zu lassen, habe nichts mit einer Missachtung des Gerichts zu tun. Er sei ja schließlich an einem öffentlichen Ort.

Unterdessen verhandelten Lulas Anwälte mit der Bundespolizei, dass Lula am Samstagnachmittag (Ortszeit) seine Haftstrafe antreten wird. Vorher nahm er noch an einer Messe für seine vor einem Jahr verstorbene Ehefrau Marisa Leticia teil, die ihren 68. Geburtstag gefeiert hätte.

Die Zentrale der Metallgewerkschaft in São Bernardo do Campo, im Großraum von São Paulo, gleicht einer Festung. Mehrere Tausend Demonstranten haben sich vor dem Gebäude versammelt, in dem Lula mit seinen engsten Vertrauten die weiteren Schritte berät. "Es ist der schwärzeste Tag für die junge Demokratie in Brasilien", sagt eine der Aktivistinnen.

Prominente Unterstützer

Zahlreiche prominente Unterstützer kommen in der Gewerkschaftszentrale an. Stets an der Seite ihres politischen Ziehvaters ist auch Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. "Die Haft gegen Lula ist Teil des Staatstreiches, der begann, als ich von einer kriminellen Bande aus dem Präsidentenpalast gedrängt wurde", ruft sie ins Megaphon. Rousseff verlor vor eineinhalb Jahren in einem juristisch hoch umstrittenen Amtsenthebungsverfahren ihre Präsidentschaft.

Die Nachricht von Lulas geplanten Haftantritt versetzt viele seiner Anhänger in einen Schockzustand. Nicht einmal Juristen hatten mit einer so zeitigen Zustellung des Haftbefehls durch den Bundesrichter Sérgio Moro gerechnet. Lulas Anhänger sehen darin einen weiteren Beweis für eine politisch motivierte Rechtsprechung. Denn mit Lula wird der aktuell aussichtsreichste Kandidat aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl im Oktober genommen.

Der 72-jährige Linkspolitiker liegt mit 36 Prozent weit vor seinen Kontrahenten. Offiziell hält die Arbeiterpartei jedoch an ihrem Kandidaten fest. "Es gibt keinen Plan B", betont die Parteivorsitzende Hoffmann. Doch laut dem 2010 von Lula selbst unterzeichneten "Saubere Westen" Gesetz dürfen in zweiter Instanz verurteilte Politiker nicht an Wahlen teilnehmen.

Rechtsextremer könnte profitieren

Noch ist unklar, wie sich die Haft auf das Wahlszenario auswirken wird. Die Clique um den umstrittenen Übergangspräsidenten Michel Temer konnte sich noch auf keinen Kandidaten einigen. Viele Spitzenleute und auch Temer selbst sind in Korruptionsverfahren verstrickt. Sie hoffen aber auf eine geringe Wahlbeteiligung von Lulas Anhängern. Damit könnten sie ihren Kandidaten zumindest in die Stichwahl bringen, so das Kalkül. Profitieren wird aber der lange unterschätzte Ex-Militär und rechtsextreme Abgeordnete Jair Bolsonaro. Aktuelle Umfragen ohne Lula als Kandidaten sehen ihn auf Platz eins mit rund 26 Prozent.

Der Mythos Lula nährt sich vor allem aus seiner Volksnähe. Mit dem Gewerkschaftsführer trat in Brasilien erstmals ein Politiker ins Rampenlicht, der weiß, wie Armut und Hunger sich anfühlen. Erstmals kandidierte er 1989 für die Präsidentschaft. Doch mit Lulas zunehmender Popularität wuchs in konservativen Kreise auch seine Ablehnung. Inzwischen ist Brasilien ein tief gespaltenes Land. Während ein Teil der Bevölkerung Mahnwachen für den Übervater der brasilianischen Linken abhält, feiern seine Gegner mit Hupkonzerten und Autokorsos den Haftantritt.

Brasilien stehen unruhige Zeiten bevor. In vielen Städten haben Lulas Anhänger zu Massenprotesten und einem "roten April" aufgerufen. In zahlreichen Bundesstaaten blockierten Anhänger der Landlosenbewegung MST Straßen und zündeten Reifen an. "Das ist nur der Beginn", kündigt CUT-Gewerkschaftspräsident Vagner Freitas an. (Susann Kreutzmann aus São Paulo, 7.4.2018)