Tadic-Festspiele für Hartberg in Lustenau

Wacker siegt beim FAC – Ried fällt nach 0:0 in Kapfenberg auf Platz vier zurück – Wattens biegt Blau-Weiß Linz – Liefering in Wr. Neustadt erfolgreich

Wien – Wacker Innsbruck und TSV Hartberg geben in der Fußball-Erste-Liga weiter die Schlagzahl vor. Während sich die Innsbrucker am Freitag beim Schlusslicht FAC 2:0 durchsetzten, gewann Hartberg bei Austria Lustenau klar 4:0. Einen kleinen Rückschlag setzte es hingegen für die SV Ried, die im zweiten Spiel unter Interimstrainer Franz Schiemer nicht über ein 0:0 beim Kapfenberger SV hinauskam.

Der nicht aufstiegsberechtigte FC Liefering bezwang Wiener Neustadt auswärts mit 2:0 und kletterte dadurch auf den dritten Tabellenplatz vor den Riedern. Wattens setzte sich gegen Blau-Weiß Linz mit 1:0 durch und feierte damit den einzigen Heimsieg in der 27. Runde.

Siebenter Wacker-Sieg en suite

Ein Geschenk von FAC-Goalie Martin Fraisl war für die Innsbrucker die halbe Miete für den siebenten Sieg in Folge. Nach einem nicht sonderlich platzierten Weitschuss von Florian Rieder ließ der Torhüter den Ball aus, Stefan Rakowitz staubte in der 62. Minute ab. Innsbruck versuchte gleich nachzusetzen, und in der 83. Minute durfte Dimitry Imbongo tatsächlich sein erstes Ligator für die ersatzgeschwächten Tiroler bejubeln.

In der ersten Hälfte hatte Imbongo noch eine Großchance vergeben. Nachdem sich Fraisl schon in der 27. Minute nicht glücklich angestellt hatte, verfehlte der Stürmer das Gehäuse. Auf der Gegenseite vergab Albin Gashi die beste Gelegenheit der Floridsdorfer, die zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Platz gingen.

Bemühte Rieder

Ried hatte in Kapfenberg zwar mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, zu Chancen zu kommen. In der 55. Minute verschlechterten sich die Vorzeichen, als Linksverteidiger Ronny Marcos wegen einer Gelb-Roten Karte vom Platz flog. Kurz davor wären die Gäste bei einer Doppelchance von Seiffedin Chabbi und Ilkay Durmus beinahe in Führung gegangen.

Nach der Gelb-Roten Karte für Lucas Rangel (68.) war numerisch wieder Gleichheit hergestellt, durchschlagenden Erfolg vor dem gegnerischen Tor hatten die Oberösterreicher aber weiterhin nicht. In der zweiten Minute der Nachspielzeit musste auch noch Lukas Grgic nach seiner zweiten Gelben Karte das Feld verlassen.

Der überragende Mann der Hartberger im "Ländle" war Dario Tadic. Erst brachte der Ex-Austrianer seine Mannschaft mit einem herrlichen Heber in Führung (24.), nach der Pause bereitete der Stürmer per Freistoß das 2:0 von Stefan Meusburger (70.) vor. Christoph Kröpfl (74.) machte für die Gäste bald darauf alles klar, den Schlusspunkt setzte in der 92. Minute wieder Tadic. (APA, 6.4.2018)

Erste Liga – 27. Runde am Freitag:

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg 0:4 (0:1)

Tore: Tadic (24., 91.), Meusburger (70.), Kröpfl (74.)

WSG Wattens – Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0)

Tor: Zangerl (84.)

Kapfenberger SV – SV Ried 0:0

Gelb Rote Karten: Rangel (68.) bzw. Marcos (55.), Grgic (92.)



SC Wr. Neustadt – FC Liefering 0:2 (0:0)

Tor: Schmid (53.), Meister (95.) Gelb-Rote Karte: Meisl (Salzburg/80.)

FAC – Wacker Innsbruck 0:2 (0:0)

Tore: Rakowitz (62.), Imbongo (83.)