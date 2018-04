LASK versucht gegen Salzburg Lazio zu imitieren

Linz-Trainer Glasner: "Das schwierige ist halt, dass man das auf dem Platz so rüberbringt"

Linz – Der LASK will es in der Fußball-Bundesliga im Schlager der Runde gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg wie Lazio Rom machen. Das 2:4 des Meisters im Viertelfinale-Hinspiel der Europa League gegen den italienischen Spitzenclub bezeichnete Trainer Oliver Glasner am Freitag als Blaupause für einen Erfolg gegen die Salzburger. "Für uns hat das Spiel keine neuen Erkenntnisse gebracht", sagte Glasner.

Man wisse, dass Salzburg bei Kontersituationen Räume gebe. "Das schwierig ist halt, dass man das auf dem Platz so rüberbringt, dass man gewinnt", stellte der ehemalige Co-Trainer von Salzburg fest. Lazio habe dies perfekt genutzt. Es sei auch schön gewesen "zu sehen, dass Lazio auch 3-5-2 spielt", sagte Glasner mit Blick auf die eigene taktisch Herangehensweise für das Duell mit dem Titelverteidiger am Sonntag (15.00) in Pasching.

Gleichsam schränkte Glasner ein, dass Salzburg eben nicht gegen irgendeine Mannschaft verloren habe. "Man muss akzeptieren, dass Salzburg nach 35 Spielen ohne Niederlage einmal gegen einen Spitzenclub der Serie A verliert", betonte der LASK-Coach. Dass Salzburg dennoch zwei Tore geschossen habe, "zeigt wie stark sie sind".

Verzichten müssen die Linzer am Sonntag neben den Langzeitverletzten Mergim Berisha und Dogan Erdogan auch auf Rajko Rep (Innenbandzerrung), Alexander Schlager (Muskelfaserriss), Alexander Riemann (Patellasehnenentzündung) und Marko Raguz, der nach einer Verletzung im Einsatz bei den LASK Juniors am Knie genäht werden musste. (APA, 6.4.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

LASK – Red Bull Salzburg (Pasching, TGW Arena, 15.00 Uhr/live ORF eins und Sky Sport, SR Schörgenhofer). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (a), 1:3 (h), 0:0 (a)

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Michorl, Wiesinger – Goiginger, Tetteh, Joao Victor

Ersatz: Schmid – Luckeneder, Ullmann, Reiter, Gartler, Alan

Es fehlen: Rep (Innenbandzerrung), Riemann (Entzündung Patellasehne), A. Schlager (Muskelfaserriss), Raguz (Knieverletzung), Erdogan (Schambeinentzündung), M. Berisha (Bänderriss im Sprunggelenk)

Salzburg: Walke – Lainer, Onguene, Caleta-Car, Farkas – Samassekou – Haidara, Wolf, Va. Berisha – Minamino, Dabbur

Ersatz: Stankovic – Pongracic, Ulmer, Ramalho, X. Schlager, Leitgeb, Hwang, Gulbrandsen

Fraglich: Yabo (nach Erkrankung)