Katharina Schenk leitet Fernsehfilm im ORF nach Heinrich Mis

Entwickelte etwa "Schnell ermittelt", verantwortete "Soko Kitzbühel" und "Schlosshotel Orth"

Wien – Katharina Schenk ist neue Leiterin der Hauptabteilung Fernsehfilm des ORF und damit Nachfolgerin des langjährigen Chefs der eigenproduzierten Fiction Heinrich Mis. Mis geht in Pension, dürfte den ORF aber weiter beraten. Schenk entwickelte etwa – mit Eva Spreitzhofer – die Serie "Schnell ermittelt". Der ORF tat die Besetzung am frühen Freitagabend kund.

Schenk ist damit zuständig für Filme und Serien in Auftrags- und -Koproduktion sowie für Kinoproduktionen, die der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens fördert.

Schenk habe "durch ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit im ORF umfassende Erfahrung und Anerkennung im Bereich nationaler und internationaler Film- und Serienproduktion", erklärt ORF-Chef Alexander Wrabetz zur Besetzung. Programmdirektorin Kathrin Zechner spricht von einer "erfahrenen Kennerin im Bereich Serie und Film" Sie bringe auch wichtige Vernetzung im Produzenten-Bereich und Wissen um Talente und Geschichten für den ORF mit.



Katharina Schenk wurde 1974 in Wien geboren, sie studierte Theaterwissenschaften, Anglistik und Amerikanistik in Wien und Rennes (Frankreich). Sie arbeitete freiberuflich an verschiedenen Theatern in Wien sowie bei den Salzburger Festspielen, bevor sie 1999 als Dramaturgin in das Serienressort der ORF-Unterhaltungsabteilung wechselte. Von 1999 bis 2008 war sie als Redakteurin tätig. Danach war sie gemeinsam mit Alexander Vedernjak als Ressortleiterin für den Bereich Serien & Reihen zuständig, für das ihr 2017 schließlich die alleinige Verantwortung übertragen wurde. Katharina Schenk zeichnet für Serien wie u. a., "Schnell ermittelt", "Janus", "Soko Kitzbühel" und "Schlosshotel Orth" sowie zahlreiche Filme verantwortlich. (red, 6.4.2018)