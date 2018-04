Im Theater von Epidaurus

Mehr jugendliche Bildungsfreude in Russland, mehr politische Aufmüpfigkeit in den USA. Beides ist beeindruckend

Besuch in der Osterwoche im antiken Amphitheater von Epidaurus auf dem Peloponnes. Begonnen hatte man dort als eine Art Kuranstalt (Heilquellen mit mystischer Priesterbegleitung), dann hatte man eben ein Kurtheater dazugebaut. Es ist das größte und besterhaltene antike Amphitheater Griechenlands mit einer berühmten Akustik.

Auftritt einer Gruppe von russischen Jugendlichen. Sie deklamieren heftig gestikulierend einen Text und haben offenbar einen Riesenspaß dabei. Frage an die Lehrerin: "Was machen die da?"

Antwort: "Wir führen eine Szene aus dem Stück Die Vögel von Aristophanes auf" (Uraufführung 414 vor Christus).

Wenig später betritt eine Gruppe amerikanischer Schüler den steinernen Halbkreis.

"What is this? An arena?"

"No, a theater."

"Oh."

Sorry, keine Gladiatorenspiele in Epidaurus. Nur russische Schüler, die ein 2500 Jahre altes Stück aufführen. Sagt das etwas über die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem russischen Bildungssystem aus?

Andererseits: Hunderttausende amerikanische Schüler haben eine machtvolle Bewegung gegen den US-Waffenwahn auf die Beine gestellt. Auch in Russland protestieren Jugendliche gegen die Machthaber, aber bei weitem nicht so viele.

Mehr jugendliche Bildungsfreude hier, mehr politische Aufmüpfigkeit dort. Beides ist beeindruckend. (Hans Rauscher, 6.4.2018)