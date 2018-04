Wo Roboter Manager testen: Talanx sucht Top-Kräfte per Algorithmus

Software eines Start-ups für den Eignungstest ersetzt Assessment Center

Der deutsche Versicherungskonzern nutzt künstliche Intelligenz bei der Personalauswahl. Kandidaten für Manager-Jobs stellen sich dort einem Roboterprogramm, das ihre Eignung testet. Die Software erkennt die Bewerberpersönlichkeit per Sprachanalyse.

Bei der Auswahl von Führungskräften teilt sich eine kleine und feine, aber auch diskrete Branche ein lukratives Geschäft. Denn bei der Suche von Spitzenpersonal sorgt die Digitalisierung für einen Wandel. Auch die Talanx mit ihren weltweit 20.000 Mitarbeitern macht sie sich zunutze – über die neue Software eines Start-ups. Seit Jahresbeginn verzichtet der Konzern auf aufwendige Assessment Center – umfassende Tests, bei denen Bewerber von Spezialisten tagelang auf ihre Eignung getestet werden.

"Ich habe mich auch diesem Instrument gestellt und war begeistert"

Bei Talanx genügt nun einziges Telefonat mit einem Computer. Der Bewerber kann etwa erklären, wie ein perfekter Tag für ihn ausschaut. "Das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde, kostet etwa 1.000 Euro und wird vom Computer geführt – ein Assessment Center dagegen dauert ein bis zwei Tage und kostet meist fünfstellige Beträge", sagt der fürs Auslandsgeschäft zuständige Talanx-Vorstand Torsten Leue, der im Mai neuer Vorstandschef werden wird. Die Maschine wählt jedoch nicht aus, sondern wird nur für eine Vorauswahl eingesetzt. Bei Assessment Centern war das Programm im Vorjahr auf Probe mitgelaufen und ergab extrem hohe Übereinstimmungen. "Ich habe mich auch diesem Instrument gestellt und war begeistert", sagt der Betriebswirt Leue.

Den Algorithmus-Test des "Precire"-Programms sieht er als einfaches, aber effizientes Instrument um festzustellen, ob die Firmenkultur zum Bewerber passt. Es analysiert dabei über die Sprache die Persönlichkeit des Kandidaten. Entwickelt hat es ein Start-up namens Precire aus Aachen, das über die Spracherkennung eigentlich Call-Center oder Zeitarbeitsfirmen als Kunden im Visier hatte. Auch die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport setzt das Programm ein, allerdings als freiwilligen Bestandteil eines Entwicklungsprogramms.

Beängstigend

"Ich finde das Programm ebenso interessant wie beängstigend", sagt Tina Voß von der gleichnamigen Zeitarbeitsfirma in Hannover. "Auf so ein vollautomatisches Bewerbungsgespräch muss man die Bewerber extrem gut vorbereiten; denn sie werden ja bei der Nutzung von Füllwörtern oder Floskeln sofort entlarvt, bevor sie sich dazu erklären können", meint die Unternehmenschefin. Sie wirft auch die Frage nach den rechtlichen Grenzen des automatischen Durchleuchtens von Bewerbern auf und plädiert für Freiwilligkeit. Ob sich das Programm durchsetzen wird? Voß ist sicher: "Ich glaube schon, denn es ist zu einfach und genau bei einer Trefferquote von 80 bis 95 Prozent."

Das Stichwort heißt künstliche Intelligenz, erklärt Leue von Talanx, wo bis 2025 die Hälfte der Führungskräfte in Pension geht. Sie befeuert einen Trend, der auch bei der Hannover Messe Ende April im Fokus steht. "Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung, sie wird schon bald sehr viele Produkte und Dienstleistungen prägen", sagt Mathias Weber vom Branchenverband Bitkom. Bei der Fachkräfte-Rekrutierung werde sie immer wichtiger. "Dabei werden Logistiker, Ärzte, Polizisten oder Personalexperten nicht durch Algorithmen ersetzt, sondern erhalten Unterstützung bei der oft schwierigen, zeitkritischen Entscheidungsfindung."

"Wir sehen so ein Programm nicht als Bedrohung für unser Geschäftsmodell"

Und was sagen die rund 180 000 deutschen Personalentwickler und Headhunter, die einen Jahresumsatz von 45 Milliarden Euro erzielen? Beim Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) meint Vizepräsidentin Regina Ruppert: "Wir sehen so ein Programm nicht als Bedrohung für unser Geschäftsmodell, sondern eher als Ergänzung und Erweiterung an." Die Geschäftsführerin der Berliner Selaestus Personal Management ist sich mit Blick auf die digitalen Umwälzungen sicher: "Natürlich ändern sich auch die Prozesse der Personalberater dadurch; wir setzen auch, aber nicht nur Algorithmen ein."

Manager müssten jenseits üblicher Hierarchien kreativer und gestaltender tätig sein: "Die emotionale Intelligenz wird wichtiger", sagt BDU-Vizechefin Ruppert. Auch Zeitarbeitsexpertin Voß sagt: "Die Rolle der Führungskraft wandelt sich dramatisch." Weg von hierarchischen Strukturen hin zu Teamfähigkeit und IT-Kompetenz: "Das ist ein wenig wie das autonome Fahren; ob wir's gut finden oder nicht: es wird kommen." Das glaubt auch der Chef des TÜV Nord, Dirk Stenkamp. Doch er warnt: "Die Erfahrung zeigt aber auch, dass nach der großen Begeisterung auch moralisch-ethische Fragen aufkommen werden." (APA, 6.4. 2018)