"Das Internet wird kollabieren": Die größten Fehlprognosen der Tech-Geschichte

Quiz: Wissen Sie, welche Manager sich bei der Vorhersage von Entwicklungen ordentlich vertan haben?

Manchmal sieht alles so logisch ist und man glaubt zu wissen, was uns die Zukunft an Fortschritten bringen wird – nur damit es dann doch ganz anders kommt. Macht aber nix. Denn nicht nur Nutzer und Journalisten greifen mal daneben, auch die Manager großer Konzerne haben sich teils spektakulär geirrt.

Wissen Sie, wer dem Internet einst einen schnellen Untergang prophezeiht hat oder Apple die Auflösung empfohlen hat? Prüfen Sie Ihre Kenntnisse in unserem neuen Quiz!