Ubuntu 18.04 LTS: Finale Beta veröffentlicht

LibreOffice 6.0 mit dabei, Rückkehr auf X-Server – Produktmanager verlässt Canonical in Richtung Google

Bereits Ende April soll es mit Ubuntu 18.04 eine neue "Long Term Support"-Release der Linux-Distribution geben. Mit der "Final Beta" hat Hersteller Canonical nun eine neue Testversion veröffentlicht, die bereits einen recht vollständigen Blick auf die kommenden Neuerungen bietet.

Neuigkeiten

Ubuntu 18.04 zeichnet sich nicht zuletzt durch die Aktualisierung der Softwarebasis aus. So wird nun etwa ein Linux Kernel 4.15 mitgeliefert, woraus eine bessere Unterstützung aktueller Hardware resultiert. Außerdem basiert der Desktop jetzt auf dem aktuellen GNOME 3.28, womit etwa die Möglichkeit einhergeht, einzelne Verzeichnisse oder Dateien als Favoriten festzulegen. Auch Color Emojis werden nun Desktop-weit unterstützt.

Neu in das Set an Anwendungen wurde GNOME Todo aufgenommen, andere Bestandteile wurden aktualisiert: So wird nun etwa LibreOffice 6.0 mitgeliefert. Ebenfalls neu: Einige der mitgelieferten Programme werden nun als Snap Apps integriert, was die Aktualisierung unabhängig vom restlichen System vereinfachen soll.

X statt Wayland

An der Basisausstattung gibt es ebenfalls eine wichtige Änderung – und diese ist genau genommen ein technischer Rückschritt – zumindest wenn es um die langfristigen Pläne beim Linux Desktop geht. So kommt nun wieder der klassische X-Server statt Wayland zum Einsatz, da es mit letzterem noch diverse Probleme gab. Ebenfalls neu ist eine Installationsoption für ein minimales System, bei dem nur wenige Anwendungen von Haus aus eingerichtet werden.

Abgang

Unterdessen muss Canonical auch den Abgang eines seiner zentralen Angestellten angeben: Der langjährige Produktmanager Dustin Kirkland wechselt zu Google – genau genommen in dessen Cloud-Team. Wer ihm nachfolgen wird, ist derzeit noch nicht klar.

Zeitplan

Die Ubuntu 18.04 Final Beta kann kostenlos von der Seite des Projekts heruntergeladen werden. Die fertige Version soll dann am 26. April erhältlich sein (apo, 6.4.2018)