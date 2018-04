TV- und Radiotipps für Samstag, 7. April

Lola auf der Erbse, Himmelreich am Baikalsee, Magnolia, Ziemlich beste Freunde und Inglourious Basterds

14.00 SCHIFF AHOI

Lola auf der Erbse (D 2013, Thomas Heinemann) Die neunjährige Lola wohnt zusammen mit ihrer Mutter auf einem Hausboot, das auf den Namen Erbse getauft wurde. Doch Lola vermisst ihren Vater, der eines Tages einfach verschwand – immer noch hofft das Mädchen, dass er eines Tages wieder zurückkommen wird. Als Lolas Mutter ihr plötzlich ihren neuen Freund vorstellt, ist Lola ziemlich eingeschnappt. Überzeugender Kinderfilm, der sein schwieriges Thema deutlich und dennoch mit viel Empathie vermittelt. Bis 15.30, Kika

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen bei Ricarda Reinisch: 1)_Neues aus der Schlafforschung: Dauerhafter Schlafmangel macht krank. 2) Mit vier Pfoten und einer nassen Schnauze im Bett: Viele Hunde- und Katzenbesitzer nehmen ihre Tiere mit ins Bett – ist das okay? Bis 17.30, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Newton: Warum träumen wir? Neurowissenschaftler sind sich einig: Träume sind essentiell für unser Wachbewusstsein. Sigmund Freud entzauberte den Traum als erster. Ist seine Theorie noch relevant? Bis 17.30, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Himmelreich am Baikalsee Der Sibirier Kosak Valerij Kurenkov erlitt einen schweren Unfall und fand so zum Glauben. Mit Spendengeldern baut er drei Klöster am Baikalsee, um Gott zu danken und sich vor der Apokalypse zu schützen. Der Erzbischof von Irkutsk ist wenig begeistert. Bis 20.15, Arte

20.15 FÜR IMMER

Ziemlich beste Freunde (Intouchables, F 2011, Olivier Nakache) Seit einem Unfall ist der wohlhabende Pariser Philippe (François Cluzet) querschnittgelähmt. Finanzielle Sorgen hat er keine, Freude am Leben aber auch keine mehr. Das ändert sich, als Exsträfling Driss (Omar Sy) sein Pfleger wird. Nach einer wahren Begebenheit erählt der Film großartig und witzig die Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Bis 22.00, ORF 1

universum film

20.15 EPISODENFILM

Magnolia (USA 1999, Paul Thomas Anderson) Tom Cruise als Sexguru, Philip Seymour Hoffman als Krankenpfleger, William H. Macy als ehemaliges Wunderkind, Julianne Moore als untreue Frau des todkranken Jason Robards. Magnolia porträtiert den Alltag von neun Bewohnerinnen und Bewohnern des kalifornischen San Fernando Valleys. Verbunden sind ihre Schicksale allein durch die absurde Gameshow What Do Kids Know?, mit der jeder auf die eine oder andere Weise zu tun hat. Bis 23.45, Servus TV

20.15 ABENTEUER

Jäger des verlorenen Schatzes (Raiders of the Lost Ark, USA 1981, Steven Spielberg) Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) muss für die CIA die Bundeslade finden, bevor die Nazis es tun. Erster und bester Teil der Indiana Jones-Reihe. Bis 1.45, ORF 1



20.15 LANDKRIMI

Steirerkind (Ö/D 2017, Wolfgang Murnberger) Das Schladminger Nightrace, das wichtigste Skirennen des Jahres, steht vor der Tür. Fünfzigtausend Menschen werden erwartet, um den Slalomfahrern auf die Beine zu sehen – Ausnahmezustand für die Region. Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom LKA Graz müssen ausrücken, um das rätselhafte Verschwinden des Trainers des österreichischen Ski-Teams zu untersuchen. Keiner hat etwas gehört, keiner hat etwas gesehen.

Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Baumeister der Republik Drei Porträts von Menschen, die das Land prägten: Wolfgang Schüssel, Viktor Klima und Jörg Haider. Bis 22.40, ORF 3

21.10 VERLEIHUNG

Romy 2018 Der Film- und Fernsehpreiss wird dieses Jahr zum 29. Mal verliehen. In sechs Kategorien standen 31 Nominierte in einem Publikumsvoting zur Auswahl. Ende September hätte sich der Geburtstag der Namensgeberin, Romy Schneider, zum 80. Mal gejährt. Bis 23.10, ORF 2

22.00 TARANTINO

Inglourious Basterds (USA/D 2009, Quentin Tarantino) Eine Gruppe amerikanischer Soldaten skalpiert unter dem Befehl von Brad Pitt böse Nazis. Und eine traumatisierte Jüdin wird zur Femme fatale. In rasantem Erzähltempo verflicht Tarantino zwei Rachefeldzüge und schreibt Geschichte um. Mit, klar, Christoph Waltz als SS-Standartenführer Hans Landa, für den der Österreicher Golden Globe, Oscar und allerlei Preise erhielt. Bis 0.25, ZDF neo

movieclips

0.25 MAGAZIN

Kurzschluss 1) Charles (F 2017, Etienne Simard) Ein kleiner Junge muss sich um seine bewegungsunfähige Mutter kümmern 2) Ein Erzieher kommentiert Charles. 3) Böses Mädchen (TR 2016, Ayce Kartal) Unter die Gedanken der achtjährigen S. mischen Sich solche an Monster, die sie bedrohen. Nach und nach wird klar, dass sie sich in einem Krankenhaus aufhält. 4) Ayce Kartal spricht über Böses Mädchen. 5) Der alte Bär (F 2016, Chen Chen) Eine junge Frau teilt ihre Stadtwohnung mit einem Bären. 6) Porträt: Filmemacher Sébastien Laudenbach 7) Die Geister der Vergangenheit (F 2016, Adrienne Nowak) Adrienne trifft in ihrem polnischen Elternhaus Geister, die teilweise kommunistisch sind. Bis 1.20, Arte



0.25 VISAGE

Darkman – Der Mann mit der Eisenmaske (USA 1990, Sam Raimi) Einst ein genialer Wissenschafter, hechtet Dr. Westlake (Liam Neeson) nunmehr als maskierter Racheengel seinen Feinden hinterher: Sam Raimis (Spider-Man) erster Film im großen Stil baut auf dem Mythos des missverstandenen Monsters auf und haucht diesem mit fesselnder Action neues Leben ein. Damit fängt der Spuk erst so richtig an. Bis 1.50, ZDF neo